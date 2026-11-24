黃仁勳重掌輝達（Nvidia）執行長後，投資人持續評估輝達與AI交易的下一步；美股繼前一交易日強勁反彈後，24日走勢呈現漲跌互見。路透

AI摘要 文章摘要整理： 輝達獲利了結引發科技股回檔，晶片類股領跌，但道瓊受非科技股支撐逆勢收高；同時，市場再度押注聯準會12月升息1碼。

黃仁勳 重掌輝達（Nvidia）執行長後，投資人持續評估輝達與AI交易的下一步；美股繼前一交易日強勁反彈後，24日走勢呈現漲跌互見。

道瓊 工業指數上漲423.39點或0.85%，收在50,018.70點；史坦普500指數從盤中低點反彈，終場下跌36.08點或0.5%，收7,201.09點。那斯達克綜合指數在前一天創下2025年4月「解放日」反彈以來最佳單日表現後，24日拉回下跌356.02點或1.48%，收23,733.54點。

科技股普遍走低，晶片類股領跌。輝達股價前一交易日飆漲31%後，24日獲利了結下跌約6%；超微（AMD）、美光（Micron）與博通（Broadcom）也同步重挫。

利率預期方面，交易員先前曾降低對12月升息的押注，如今再度調整，預估聯準會（Fed）升息1碼（25個基點）的機率達95%，大幅升息2碼（50個基點）的機率則為5%。此外，AI漲勢引發通膨疑慮，國際油價上漲約1%。

感恩節與黑色星期五假期前夕，多家零售與科技企業陸續公布財報，包括美元樹（Dollar Tree）、慧與科技（HPE）、百思買（Best Buy）與迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）。其中，百思買因同店銷售成長創下5年來最佳表現，帶動股價逆勢上漲。