晶片巨頭Nvidia輝達(另稱英偉達)上周還說不考慮讓創辦人黃仁勳(Jensen Huang)復職執行長，23日一早卻宣布黃仁勳立即回歸。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Nvidia對黃仁勳復職態度急轉，讓原本依董事會訊息操作的散戶措手不及；黃仁勳回歸後股價暴漲，也重挫先前賣股與放空者。

晶片巨頭Nvidia輝達 (另稱英偉達)上周還說不考慮讓創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)復職執行長，23日一早卻宣布黃仁勳立即回歸。華爾街日報24日報導，決策突然出現180度逆轉，讓這陣子一直以輝達董事會為指標的某些散戶受到衝擊。

庫克雷賈(Amit Kukreja)在黃仁勳請辭之後賣掉手中輝達持股，認為輝達失去黃仁勳掌舵將無法維持高速成長。身為股市直播主的庫克雷賈原本在20日對輝達已心灰意冷，但23日則只花了30秒就重拾信心，掏出手機買回原本持股的一半。他對著鏡頭激動說道：「我現在就買進。黃仁勳回來，我就回來。」

黃仁勳復職讓輝達股價寫下破紀錄的31%漲幅，那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)市值增加2兆。

人工智慧(AI)概念股上周出現拋售潮，那指今年以來漲幅全部吐回，黃仁勳回歸的消息讓許多投資人終於鬆一口氣。

報導指出，輝達股價23日反彈回升，凸顯了黃仁勳巨星等級的執行長地位把股東已成功轉化為忠實粉絲，粉絲為支持具有高度個人魅力的老闆願意一路相挺，歷經挫折、失望，甚至慘賠。黃仁勳短暫下台期間輝達股票遭到拋售，顯示粉絲的忠誠度並沒有從黃仁勳身上延伸到他所留下的公司。

輝達董事會主席瓊斯(Harvey C. Jones)上周說無意讓黃仁勳復職，相信瓊斯說法而賣掉股票的某些散戶，23日手忙腳亂重新調整策略，對於輝達高層放出誤導訊息感到沮喪。某些投資人甚至在黃仁勳下台期間做空輝達。

數據分析機構S3 Partners統計顯示，空頭賣家過去7個交易日透過放空輝達股票賺進137億，輝達股價23日大漲則讓其中將近90%做空獲利泡湯。

庫克雷賈說，20日執行賣權(Put Options)，以每股150元價格賣出輝達股票，價格雖然高於上周末收盤價，卻低於23日收盤價165.05元。向來遵循「買進之後長期持有」準則的他說，這波一來一回的操作讓他輝達持股的總報酬率從38%縮水到33%，「更氣人的是，我彷彿像個傻瓜似的」。

蘿倫·卡西迪(Lauren Cassidy)在黃仁勳辭職後的幾天內賣掉一半輝達股票。23日股市一開盤，她就買回之前賣出的所有持股，但先前拋售讓她虧損約2%。

金融市場研究機構Vanda統計顯示，散戶這個月搶購總值大約36億元的輝達股票。

阿德馬尼(Zaid Admani)後悔上周沒有逢低買進，還勸阻父母也不要買輝達股票。他說，現在已經學到教訓，接下來不打算賣掉輝達股票。