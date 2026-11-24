聊天機器人Claude開發商Anthropic的股價24日盤前跌破每股83美元的首次公開發行（IPO）價格，與幾天前在那斯達克創紀錄的上市表現形成戲劇性反差。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市不到1周即跌破IPO價，盤前重挫6.5%，反映AI概念股估值疑慮升溫與科技股整體賣壓。

聊天機器人Claude開發商Anthropic 的股價今天盤前跌破每股83美元的首次公開發行（IPO）價格，與幾天前在那斯達克 創紀錄的上市表現形成戲劇性反差。

路透報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic盤前股價下跌6.5%，報每股82美元，延續自本月19日風光上市以來的跌勢。當天開盤價為111.50美元，公司完全稀釋後的估值一度突破2兆美元。

根據昨天深夜提交的文件，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在公司上市隔天出售超過337萬股的股票，總值超過2億8000萬美元。

AI晶片巨擘輝達 （Nvidia）恢復黃仁勳的執行長職務後，股價飆漲近30%，華爾街AI相關類股昨天也普遍走揚，但Anthropic未能搭上這波漲勢。

Anthropic的股價在上市首日開盤時較IPO價格高出34%，但之後受到科技股整體賣壓波及。標準普爾500指數與道瓊工業指數上週收盤雙雙確認進入修正區間，輝達則創下2008年以來最大單週跌幅。

Anthropic股價迅速反轉，也加深市場對AI企業估值過高，以及業者投入巨額資金建置運算基礎設施的疑慮。隨著利率上升，相關成本恐進一步攀高。

Anthropic並非首家上市初期聲勢驚人，卻迅速回吐漲幅、跌破發行價的科技公司。

太空探索科技公司（SpaceX）上市約一個月後，股價就跌破發行價。2012年，如今名為Meta Platforms的臉書（Facebook）也在掛牌後第2個交易日跌破發行價。

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