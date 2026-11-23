輝達（Nvidia）董事會宣布恢復黃仁勳執行長職務，激勵投資人歡欣鼓舞，美股23日全面大漲，創下2025年4月以來最大單日漲幅。路透

AI摘要 文章摘要整理： 輝達宣布恢復黃仁勳執行長職務，帶動Nvidia與美股在23日強勢反彈，道瓊、史坦普500與那斯達克齊創近期最大單日漲幅。

輝達（Nvidia）董事會宣布恢復黃仁勳 執行長職務，激勵投資人歡欣鼓舞，美股23日全面大漲，創下2025年4月以來最大單日漲幅。歷經先前慘烈賣壓後，買盤在感恩節假期交易日縮短的這一周重新進場，帶動股市強勁反彈。

史坦普500指數在連跌7個交易日後，23日大漲326.78點或4.73%，收在7,237.17點；道瓊 工業指數上周寫下2020年新冠疫情股災以來最慘單周表現，23日強彈1,447.98點或3%，收49,595.31點；那斯達克綜合指數則飆升1,471.83點或6.51%，收24,089.56點。

這家AI晶片大廠宣布，即日起恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，激勵輝達股價狂飆31%。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）表示：「董事會認為黃仁勳是領導輝達的最佳人選，讓他復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益。」

上周市場劇烈震盪，AI概念股賣壓湧現，導致史坦普500指數與道瓊雙雙跌入修正區；本周市場情緒則轉為亢奮。儘管23日科技股大漲，Anthropic股價在早盤大幅震盪後仍小幅走低。此外，隨著第3季財報季接近尾聲，慧與科技（HPE）與Zoom也將於23日公布財報。