黃仁勳復職激勵 Nvidia狂飆31% 道瓊大漲1447點
輝達宣布恢復黃仁勳執行長職務，帶動Nvidia與美股在23日強勢反彈，道瓊、史坦普500與那斯達克齊創近期最大單日漲幅。
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輝達宣布恢復黃仁勳執行長職務，帶動Nvidia與美股在23日強勢反彈，道瓊、史坦普500與那斯達克齊創近期最大單日漲幅。
輝達（Nvidia）董事會宣布恢復黃仁勳執行長職務，激勵投資人歡欣鼓舞，美股23日全面大漲，創下2025年4月以來最大單日漲幅。歷經先前慘烈賣壓後，買盤在感恩節假期交易日縮短的這一周重新進場，帶動股市強勁反彈。
史坦普500指數在連跌7個交易日後，23日大漲326.78點或4.73%，收在7,237.17點；道瓊工業指數上周寫下2020年新冠疫情股災以來最慘單周表現，23日強彈1,447.98點或3%，收49,595.31點；那斯達克綜合指數則飆升1,471.83點或6.51%，收24,089.56點。
這家AI晶片大廠宣布，即日起恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，激勵輝達股價狂飆31%。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）表示：「董事會認為黃仁勳是領導輝達的最佳人選，讓他復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益。」
上周市場劇烈震盪，AI概念股賣壓湧現，導致史坦普500指數與道瓊雙雙跌入修正區；本周市場情緒則轉為亢奮。儘管23日科技股大漲，Anthropic股價在早盤大幅震盪後仍小幅走低。此外，隨著第3季財報季接近尾聲，慧與科技（HPE）與Zoom也將於23日公布財報。
因董事會宣布恢復黃仁勳的執行長、總裁與董事職務，市場視為重大利多，推升輝達股價狂飆31%，也帶動整體科技與美股買盤回流。 史坦普500指數大漲326.78點、收7,237.17點；道瓊工業指數上漲1,447.98點、收49,595.31點；那斯達克綜合指數則勁揚1,471.83點、收24,089.56點。 上周AI概念股遭遇賣壓，史坦普500與道瓊一度跌入修正區；但本周因黃仁勳復職與投資人逢低進場，市場情緒迅速轉為亢奮並強力反彈。
精華 FAQ
因董事會宣布恢復黃仁勳的執行長、總裁與董事職務，市場視為重大利多，推升輝達股價狂飆31%，也帶動整體科技與美股買盤回流。
史坦普500指數大漲326.78點、收7,237.17點；道瓊工業指數上漲1,447.98點、收49,595.31點；那斯達克綜合指數則勁揚1,471.83點、收24,089.56點。
上周AI概念股遭遇賣壓，史坦普500與道瓊一度跌入修正區；但本周因黃仁勳復職與投資人逢低進場，市場情緒迅速轉為亢奮並強力反彈。
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