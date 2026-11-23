晶片巨頭輝達創辦人黃仁勳(Jensen Huang)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳離開輝達不到2周即在董事會與外部壓力下回鍋，Polymarket預測與股價同步飆升，輝達並仍面臨國安與調查議題。

「熹妃回宮」劇情在矽谷 科技產業多次上演，雅虎財經新聞(Yahoo Finance)23日報導，晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)董事會花12天終於讓請辭下台的黃仁勳(Jensen Huang)回鍋，蘋果公司(Apple)共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)則是離開12年之後王者回歸，OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)則是2023年11月離開不到一周便已復位。

報導指出，23日早晨，線上賭盤網站Polymarket玩家預測黃仁勳回歸執行長職位的機率大約只有3%，但五分鐘後機率激增到99%，輝達股價23日盤前大漲逾30%。

根據媒體報導，輝達董事會投票一致決議黃仁勳立即恢復總裁、執行長兼董事原職，臨時執行長柯蕾絲(Colette Kress)回歸財務長。

黃仁勳離開輝達不到兩周，輝達從董事會接受黃仁勳辭呈的11月11日收盤到20日期間，市值蒸發約1.2兆。

2023年11月一個周五下午，奧特曼遭OpenAI開除。奧特曼在周日便獲得微軟(Microsoft)延攬，大約770名OpenAI員工揚言要跟著奧特曼一起跳槽。到了下一周的周二，奧特曼就回歸原職了。

黃仁勳下台之後，要求復職的聲浪不是他自己發起的。名稱為「跟黃仁勳站在一起」(Stand with Jensen)、主張「要有正當程序，不要暴民私刑」的網路連署獲得10萬多人響應，其中包括科技富豪馬斯克(Elon Musk)，還有5000多名自稱輝達員工的網友。

報導指出，OpenAI的造王者(kingmaker)是微軟，輝達的造王者則是白宮。輝達董事會發表聲明說，美國政府高層給予意見，促使董事會做出黃仁勳並不構成國家安全風險的結論。川普總統曾數度呼籲給黃仁勳再次機會。

相較於奧特曼，黃仁勳狀況的不同之處在於，奧特曼回歸時面臨新的董事會，黃仁勳復職面對的仍是原本的董事長，外加一個新成立的國家安全與出口管制委員會，董事會宣布設立的合規長(Chief Compliance Officer)新職仍在找人，黃仁勳遭到外國情報行動鎖定的獨立調查也在進行中。

賈伯斯(Steve Jobs)1985年9月辭去蘋果職務，1997年9月獲得任命為出任執行長。重返蘋果的第一天，蘋果股價上漲2%，接下來一年股價表現都超過史坦普500指數(S&P 500)。

賈伯斯後來把自己遭到蘋果「流放」(exile)形容是一份「禮物」(gift)。他在史丹福大學(Stanford University)2005年畢業典禮演說表示：「我當時沒看出來，但事後證明，被蘋果開除是我人生中發生過最棒的事。」

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