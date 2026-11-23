美股早盤／黃仁勳閃電回朝 輝達噴漲近30% 費半噴漲14%
黃仁勳閃電回任輝達執行長，激勵股價暴漲近30%，並推升美股三大指數與半導體族群全面走強。
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黃仁勳閃電回任輝達執行長，激勵股價暴漲近30%，並推升美股三大指數與半導體族群全面走強。
美股23日早盤大漲，輝達董事會盤前閃電宣布共同創辦人黃仁勳回鍋擔任執行長，帶動輝達股價一口氣暴漲近30%，也帶領整體大盤上漲。
道瓊工業指數23日上漲1,258點，或2.5%；史坦普500和那斯達克指數則分別上漲4.7%和6.7%；費城半導體則大漲14.1%，台積電ADR漲15.9%。
在美國總統川普社群稍早發文表示，希望輝達董事會回聘黃仁勳為執行長後，輝達董事會在美股開盤前宣布黃仁勳復職。川普也立刻再度發文表示，董事會「做了正確且適當的決定」。
這項消息不僅帶動輝達大漲29.8%，其他AI相關股票也跟著狂飆。CoreWeave早盤大漲28.6%，美光和超微也分別上漲16%和9%。
在對AI交易的擔憂持續引發投資人恐慌下，美股三大指數上周大跌，儘管Anthropic 19日的IPO刷新歷來紀錄。道瓊和那斯達克指數上周跌幅達到逾五年來最大，史坦普500指數跌幅則為自去年4月來最大。三大指數收盤都落入修正，那斯達克今年來走勢更是轉負。
不過，無論價格變動為何，投資人本周都將獲得喘息。美股周四（26）日將因感恩節休市，周五（27日）也將只開盤半天。
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輝達盤前宣布黃仁勳復職後，股價一口氣暴漲29.8%，也帶動道瓊、標普500與那斯達克早盤全面上揚，市場情緒明顯轉強。 費城半導體指數大漲14.1%，台積電ADR漲15.9%；CoreWeave、美光、超微等AI相關個股也同步勁揚，顯示資金快速回流AI題材。 川普先在社群發文要求輝達回聘黃仁勳，董事會隨後照辦並獲川普稱讚；在上周美股因AI交易疑慮重挫後，市場因此出現強烈反彈。
精華 FAQ
輝達盤前宣布黃仁勳復職後，股價一口氣暴漲29.8%，也帶動道瓊、標普500與那斯達克早盤全面上揚，市場情緒明顯轉強。
費城半導體指數大漲14.1%，台積電ADR漲15.9%；CoreWeave、美光、超微等AI相關個股也同步勁揚，顯示資金快速回流AI題材。
川普先在社群發文要求輝達回聘黃仁勳，董事會隨後照辦並獲川普稱讚；在上周美股因AI交易疑慮重挫後，市場因此出現強烈反彈。
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