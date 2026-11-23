亞馬遜(Amazon)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 155個兒童倡議團體要求亞馬遜與eBay停售未充分測試的AI玩具，因其可能涉隱私、色情與安全風險，平台則回應會持續下架並加強審查。

包括「公平遊戲」(Fairplay)、「兒童聯盟」(Alliance 4 Children CIC)以及Set@16等155個兒童倡議團體，共同發表公開信呼籲亞馬遜 (Amazon )與eBay執行長停止販售人工智慧(AI)玩具。信中寫道，AI玩具價格低廉，購買容易，但大多沒有經過測試，存在風險包括含有色情內容、侵犯隱私、宣傳未經證實的教育優點，甚至會教導孩童如何取得有害家庭用品。

科技新聞網站Mashable 23日報導，兒童倡議團體聯合發表公開信之前，消費者倡議組織「美國公共利益研究集團」(U.S. Public Interest Research Group)日前在年度報告中說，AI產品安全雖然比去年進步，但某些產品仍會出現不當對話，構成嚴重隱私威脅。

舉例來說，研究人員發現「火火兔智慧AI故事機」(Alilo Smart AI Bunny)會透露家裡哪些地點能找到漂白水，還會解釋「戀物癖」(fetish)定義，並且討論具體性愛場景，說明潤滑液為何能派上用場，甚至建議使用「軟墊手銬、柔軟皮鞭或羽毛挑逗棒」。這款兔子玩具與另外一款被發現會進行情色對話的玩具，後來雙雙遭到亞馬遜下架。

亞馬遜20日對US PIRG發表聲明指出，產品引發疑慮期間，相關玩具已經下架。聲明寫道：「亞馬遜致力於保護兒童與家庭的安全。」

亞馬遜表示：「隨著技術演進，我們正與產者及政府夥伴攜手努力，確保為產品建立適當的防護機制。」

eBay網站發言人表示：「我們致力於保護平台上的買家與賣家，持續評估使用規定並與監管機構保持溝通，確保我們購物平台維持安全且值得信賴，並能夠因應不斷演變的安全標準。」

兒童倡議團體在信上表示，亞馬遜美國平台上目前仍有50多款AI玩具仍在販售。信中寫道：「這些產品應該在送到兒童手中之前，就獲得證明安全無虞，而不是在發現危害之後才一個個下架。」

信上指出，加州已立法禁止向16歲以下兒童販售內建陪伴型聊天機器人(companion chatbots)的玩具，禁令將於2027年1月生效。美國國會也正研議推出玩具當中禁止含有聊天機器人的立法。

信中寫道：「你們並不需要等待立法生效。購物平台對其所販售商品的安全負有責任，你們本來就會下架不安全產品。」

亞馬遜對Mashable表示，公司要求所有由第三方賣家販售產品都必須符合相關法律與規定。