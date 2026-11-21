《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，美中晶片戰爭下一個戰場是AI供應鏈。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美中競爭正從晶片本體延伸到AI供應鏈，美國以出口管制與資料中心限制施壓，中國則握有稀土與零組件環節作為反制籌碼。

過去十天來，人工智慧（AI）領域重大事件密集發生，令人目不暇接。晶片製造商輝達 （Nvidia，又稱英偉達）執行長黃仁勳 因外遇醜聞涉及疑似中國間諜而辭職；Anthropic股票公開上市，躍為市值逾1兆美元的AI巨人；川普政府大規模限制中國存取海外資料中心，引爆中國AI股賣壓；深圳三方峰會閉幕，並未延長去年10月在釜山敲定、明年1月到期的美中貿易休戰協議。

在此之前，美中兩大強權已經摩拳擦掌，準備在下一輪晶片戰爭中大顯身手。本月來的種種發展，是否已透露山雨欲來的徵兆？

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，下一個戰場是AI供應鏈。從晶片製造工具到稀土礦物，北京和華府都各擁優勢，也正試著找對方弱點下手。雙方若是再度拉高競爭態勢，將破壞世界兩大超級強國之間尚稱穩定的關係，也將衝擊全球科技產業。

問題是：如何走到那一步？美中關係若再度緊張，又會產生什麼衝擊？

米勒說，過去一年多來，美中貿易休戰，只是經過盤算的暫時休兵，雙方都在爭取時間強化長處、彌補短處。如今，雙方似乎都認為掌握的籌碼已改善。北京認為美國期中選舉結果大挫川普銳氣，加上伊朗戰爭拖沓，柴油價格高漲推升通膨，利率升高和美國民意反彈，都阻撓資料中心建置。沒有黃仁勳的輝達面臨數周甚至數月的動盪，股市投資人又對巨額AI投資愈來愈不安，北京想必認為，川普沒膽再發動新一輪貿易與科技戰。

但華府也有理由自認占上風。在投資一系列礦場和加工廠後，美國政府相信，正逐漸戒斷對中國礦物的依賴（儘管分析師大多存疑）。同時，華府握有強大的AI供應鏈「咽喉點」，是凌駕北京的優勢。中國至今仍完全依賴荷蘭的艾司摩爾（ASML）等外國廠商供應晶片製造設備，用來生產AI晶片。

因此，中國本土晶片生產一直趕不上AI榮景飛快的成長步調。礙於晶片短缺，中國AI公司目前只有兩條路可走：倚賴已經裝載輝達晶片的境外資料中心，或是把這些晶片走私到中國。據估計，中企所用的AI算力，或許半數以上靠這兩條路取得。

AI供應鏈戰場本周已嗅到煙硝味

新一輪晶片戰爭的煙硝味似乎已聞得到了。

華府這方似已準備充分運用在晶片與晶片設備方面的優勢。川普政府周一宣布，在中國境外建資料中心，若是供應中國境內公司所需的AI算力，都必須事先申請許可證，這將對中國科技公司造成壓力，因為舉凡字節跳動、阿里巴巴、騰訊和月之暗面，用的都是設在中國境外的資料中心。川普20日更揚言，要對海外建資料中心的美企課重稅。

新一輪晶片戰爭若真的展開，北京也有籌碼可用。米勒推測，北京或許會持續壓縮對美國及其貿易夥伴的稀土礦物出口，報復措施甚至可能擴及周邊領域。許多AI零組件，從供台灣晶片製造業所需的氣體、印刷電路板，到AI伺服器內部的光學互連裝置，都必須經過中國這個供應鏈環節。美國國務院最近雖宣布「矽盛世」計畫，聚焦於與日本和南韓合作確保AI供應鏈安全，但落實這項計畫需費時多年，並砸下龐大的資本。

晶片戰線擴及AI供應鏈「咽喉點」的衝擊

北京和華府已各自砸下數十億美元的補貼，但美國、中國以及台灣之間的AI供應鏈至今仍緊密相連。美國今年仍需向台灣、中國大量進口AI伺服器相關產品，而中國一些快速成長的零組件出口，最後也進駐這些伺服器。AI供應鏈既促進了美中之間的聯繫，也是美中競爭的主要場域。

米勒說，今年荷莫茲海峽危機顯示，石油運輸要道已變成重要戰場。同理，AI供應鏈的關鍵環節，也成為美中晶片戰爭的「咽喉點」，因為AI發展受到嚴重干擾的代價甚鉅。

從美國大興土木興建資料中心的熱潮，到亞洲零組件出口，這些投資和出口流動的穩定，是全球經濟成長的前提。科技巨頭靠產品銷路旺盛，才能擁有「兆美元」級的市值。這正是為什麼世界兩大超級強權此刻正聚焦於AI供應鏈。隨著北京和華府準備進行新一回合的地緣經濟角力，最危險又最吸引人的戰場莫過於此。

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