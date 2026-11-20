Nvidia連續第7周收跌，創下2008年金融危機以來最長連跌紀錄。(路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達因遭SEC調查與市場對AI熱潮疑慮升高，股價重挫並連7周收黑，市值大幅縮水，投資人對未來走勢轉趨保守。

輝達 （NVIDIA ）今天傳出因「會計作業」問題遭到美國證管會調查，導致原本就已承壓的股價，跌幅進一步擴大，收盤重挫14.01%，且連續第7周收跌，創下2008年金融危機以來最長連跌紀錄。

輝達股價20日持續遭到拋售，終場收在每股125.53美元，股價較歷史高點的243.37美元下跌約48.4%；單日公司市值蒸發約4900億美元，總市值降至約3.03兆美元，排名下滑至第4，落後蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）及Google母公司Alphabet。

輝達目前仍深陷創辦人黃仁勳 離職引發的動盪之中。

不過，在輝達陷入動盪之前，股價跌勢就已經出現；投資人對人工智慧（AI）基礎設施擴張熱潮能持續多久一直存有疑慮，美國期中選舉過後疑慮加深。

儘管公司日前公布的財報與財測均表現亮眼，並預估明年營收成長將達75%，仍無法遏止賣壓。今天，在路透社報導美國證券管理委員會（SEC）正針對輝達可能涉及的會計問題進行調查評估後，輝達股價跌幅擴大，失守分析師關注的127美元關卡。

過去7周，輝達股價累計重挫46%，市值蒸發約2.6兆美元。目前輝達的預估本益比已降至約8.4倍，反映市場對輝達未來成長前景的評價趨於保守。

美國財經媒體CNBC指出，輝達上次出現這樣情況是在2008年金融危機之際。當時，輝達仍以高階電腦遊戲顯示卡GeForce為主要產品，公司每季營收尚不到10億美元。

巴隆周刊（Barron's）分析指出，買盤至今仍未出現的原因顯而易見是「恐懼」。

投資人不清楚針對輝達展開的調查最終結果為何，以及醜聞將讓公司付出多大代價，更不知道下一任執行長是誰，或黃仁勳面臨的問題是否將使競爭對手有可乘之機。

資產管理公司Polen Capital投資組合經理卡普斯（Drew Cupps）指出，對於未來可能出現的任何變化，目前既無法證實也無法否認，「這就像是在與影子搏鬥一樣」。

風險評估諮詢機構Fairlead Strategies創辦人史塔克頓（Katie Stockton）則認為，這波急跌已扭轉輝達長達數年的漲勢，必須盡快收復每股150美元的重要支撐，否則恐將持續下探。不過，她也指出，短期仍有可能因超賣而反彈。