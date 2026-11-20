比特幣跌破6萬美元大關，為今年7月以來首見。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 比特幣跌破6萬美元，反映市場對AI投資回報、借貸成本與監管風險的疑慮升高，並同步拖累美股與半導體類股大幅下挫。

全球市值最大的加密貨幣比特幣 （Bitcoin）今天跌破6萬美元大關，為今年7月以來首見。市場對資產估值過高的疑慮加深，拖累人工智慧（AI）相關交易及其他風險資產的表現。

路透社報導，比特幣最新下跌3.45%報59381美元；全球第2大加密貨幣以太幣 （Ether）下跌5.23%報1648.91美元。

加密貨幣市場近期受到多項因素衝擊，包括市場連續數週質疑AI基礎建設龐大投資能否帶來足夠獲利、借貸成本攀升、美國期中選舉民主黨勝選後帶來的監管風險，以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳離職等因素。

此外，美股主要指數本週可能創下2025年4月以來最大單週跌幅。當時，美國總統川普宣布實施所謂「解放日」（Liberation Day）關稅措施，引發全球金融市場震盪。

道瓊工業指數下跌708.98點或1.44%，報48388.08點。

史坦普500指數下跌179.60點或2.50%，報6996.23點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌1105.09點或4.63%，報22774.11點。

費城半導體指數下跌924.203點或9.81%，報8495.520點。

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