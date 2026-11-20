儘管Anthropic首次公開發行（IPO）表現亮眼，仍未能平息市場對AI安全與融資的普遍疑慮；美股20日賣壓加劇，全面重挫。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美股因AI安全與融資疑慮升溫而遭全面拋售，三大指數大跌、道瓊與史坦普500陷入修正，科技與半導體股更成市場重災區。

儘管Anthropic首次公開發行（IPO）表現亮眼，仍未能平息市場對AI安全與融資的普遍疑慮；美股 20日賣壓加劇，全面重挫。

道瓊 工業指數跌破5萬點大關後賣壓湧現，終場下跌949.73點或1.93%，收48,147.33點。史坦普500 指數下跌265.44點或3.70%，收6,910.39點。那斯達克綜合指數重挫近1,261.47點或5.28%，收22,617.73點，這項以科技股為主的指數今年迄今轉為下跌。道瓊與史坦普500指數雙雙收在修正區，即較高點下跌超過10%。

半導體股領跌AI交易，投資人20日紛紛避險。輝達股價跌勢擴大，重挫14%；超微（AMD）、博通（Broadcom）與美光（Micron）也都出現兩位數跌幅。

Yahoo財經記者布利克（Jared Blikre）發現，那斯達克綜合指數底下的災情更加慘重。成分股範圍較窄的那斯達克100指數101檔成分股中，20日有71檔落入空頭市場，其中該指數全部20檔半導體與記憶體晶片股無一倖免。

Anthropic上市首日寫下創紀錄大漲後，隔天股價回跌8%，雖勉強守在83美元的IPO發行價之上，但能否維持漲勢正面臨市場考驗。

其他資產20日也同步下滑。黃金期貨下跌近4%；被稱為「數位黃金」的比特幣跌破5萬9000美元，創7月以來新低。

美股寫下2026年最慘一周

20日的賣壓慘烈，也為華爾街慘淡的一周畫下句點。

布利克統計各指數與個股的周跌幅，凸顯投資組合受創程度：

史坦普500指數：下跌8.6%，創2025年4月「解放日」股災以來最慘單周

道瓊工業指數：下跌8%，創2020年3月以來最慘單周

那斯達克綜合指數：下跌10%，創2020年3月以來最慘單周

羅素2000指數：下跌7.5%，創2025年4月以來最慘單周

輝達：下跌23%，創2008年10月以來最慘單周

超微：下跌20.5%，創2018年10月以來最慘單周

台積電：下跌20%，創2002年7月以來最慘單周