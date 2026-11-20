美股2026最慘一周 那指跌1261點、道瓊史指入修正
美股因AI安全與融資疑慮升溫而遭全面拋售，三大指數大跌、道瓊與史坦普500陷入修正，科技與半導體股更成市場重災區。
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美股因AI安全與融資疑慮升溫而遭全面拋售，三大指數大跌、道瓊與史坦普500陷入修正，科技與半導體股更成市場重災區。
儘管Anthropic首次公開發行（IPO）表現亮眼，仍未能平息市場對AI安全與融資的普遍疑慮；美股20日賣壓加劇，全面重挫。
道瓊工業指數跌破5萬點大關後賣壓湧現，終場下跌949.73點或1.93%，收48,147.33點。史坦普500指數下跌265.44點或3.70%，收6,910.39點。那斯達克綜合指數重挫近1,261.47點或5.28%，收22,617.73點，這項以科技股為主的指數今年迄今轉為下跌。道瓊與史坦普500指數雙雙收在修正區，即較高點下跌超過10%。
半導體股領跌AI交易，投資人20日紛紛避險。輝達股價跌勢擴大，重挫14%；超微（AMD）、博通（Broadcom）與美光（Micron）也都出現兩位數跌幅。
Yahoo財經記者布利克（Jared Blikre）發現，那斯達克綜合指數底下的災情更加慘重。成分股範圍較窄的那斯達克100指數101檔成分股中，20日有71檔落入空頭市場，其中該指數全部20檔半導體與記憶體晶片股無一倖免。
Anthropic上市首日寫下創紀錄大漲後，隔天股價回跌8%，雖勉強守在83美元的IPO發行價之上，但能否維持漲勢正面臨市場考驗。
其他資產20日也同步下滑。黃金期貨下跌近4%；被稱為「數位黃金」的比特幣跌破5萬9000美元，創7月以來新低。
美股寫下2026年最慘一周
20日的賣壓慘烈，也為華爾街慘淡的一周畫下句點。
布利克統計各指數與個股的周跌幅，凸顯投資組合受創程度：
史坦普500指數：下跌8.6%，創2025年4月「解放日」股災以來最慘單周
道瓊工業指數：下跌8%，創2020年3月以來最慘單周
那斯達克綜合指數：下跌10%，創2020年3月以來最慘單周
羅素2000指數：下跌7.5%，創2025年4月以來最慘單周
輝達：下跌23%，創2008年10月以來最慘單周
超微：下跌20.5%，創2018年10月以來最慘單周
台積電：下跌20%，創2002年7月以來最慘單周
市場對AI安全與融資前景的疑慮持續升高，即使Anthropic IPO表現亮眼也未能安撫情緒，投資人轉向避險，帶動美股20日全面賣壓加劇。 道瓊工業指數跌949.73點至48,147.33點，史坦普500跌265.44點至6,910.39點，那斯達克綜合指數重挫1,261.47點至22,617.73點，且今年迄今轉為下跌。 那指周跌10%、輝達跌23%、超微跌20.5%、台積電跌20%，顯示AI交易遭全面撤退，半導體與科技股成為這波美股急跌的核心受害者。
精華 FAQ
市場對AI安全與融資前景的疑慮持續升高，即使Anthropic IPO表現亮眼也未能安撫情緒，投資人轉向避險，帶動美股20日全面賣壓加劇。
道瓊工業指數跌949.73點至48,147.33點，史坦普500跌265.44點至6,910.39點，那斯達克綜合指數重挫1,261.47點至22,617.73點，且今年迄今轉為下跌。
那指周跌10%、輝達跌23%、超微跌20.5%、台積電跌20%，顯示AI交易遭全面撤退，半導體與科技股成為這波美股急跌的核心受害者。
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