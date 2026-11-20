諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

AI摘要 文章摘要整理： 克魯曼批評馬斯克等科技富豪聲援黃仁勳，認為其辯護是為富豪利益與創辦人權威護航，並指輝達涉晶片外流與國安風險。

從馬斯克 、奧特曼到艾克曼，美國億萬富豪齊聲呼籲，讓最近因婚外情醜聞辭去輝達（Nvidia）執行長的黃仁勳 復職，儼然一副為「公眾利益」仗義直言的模樣。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 20日嚴詞批評，這些億萬富翁沆瀣一氣，只是為了「富豪階級的公益」發聲。

克魯曼指黃仁勳行為出賣美國利益

克魯曼直言，黃仁勳的行為形同「出賣」美國的國家利益。在醜聞爆發前，黃仁勳實質上主宰人工智慧（AI）領域，控制了最先進的AI資料中心晶片，而且還金援購買輝達AI晶片的客戶，是推動AI投資熱潮乃至資產泡沫首屈一指的人物。

但黃仁勳外遇對象之一是疑似中國大陸間諜黃樂，而她是新加坡資料中心營運商Megaspeed大股東，Megaspeed又提供算力給大陸的企業乃至軍方相關實體。克魯曼指出，這樁醜聞不只是桃色陷阱，更暴露出輝達為了財務理由「系統性破壞美國國家安全」的事實。

克魯曼說，輝達的先進晶片，是美國在科技競賽中凌駕中國大陸的一大優勢，而中國大陸雖說不上是「敵國」，卻也藉不斷運作破壞美國在全球的利益，包括對伊朗提供為數可觀的技術與財務援助。再者，中國大陸是個專制獨裁的監控型國家，在世界各地助長反民主勢力。美國現行政策不准中方取得最先進晶片，尤其是輝達晶片。

然而，黃仁勳介入了。在捐款2,500萬美元給川普整修白宮宴客廳後，他成功說服川普政府鬆綁拜登時代實施的出口限制。現任商務部長盧特尼克似乎在放寬美國制裁方面扮演重要角色。國會議員外洩的資料顯示，商務部批准「數十萬顆先進晶片」售予陸企，包括一些已知和中共軍方有關者。

而且，輝達也把晶片賣給第三方買家，尤其似乎已透過Megaspeed把那些晶片走私到中國大陸。美國司法部和商務部周一揭露，已對Megaspeed展開刑事調查。克魯曼說，調查還在進行就作此宣布，情況很罕見；顯然川普官員正急著讓黃仁勳醜聞導致的政治傷害止血。財長貝森特上周更在訪談中表示，他曾力促把Megaspeed列入貿易黑名單，但催了好幾個月商務部仍未行動。克魯曼說，盧特尼克兒子經營的金融公司Cantor Fitzgerald，據說持有大量輝達股份。明年元月民主黨接掌國會兩院後，盧特尼克可能成為彈劾目標。

這是因為，輝達可疑的交易涉及許多金錢利益：輝達2025年度總營收中，有18%是來自帳單地址在新加坡的客戶，而星國在世界GDP的占比僅0.5%。想必那些晶片採購大部分是運往他國，特別是中國大陸。

科技巨頭齊聲為黃仁勳辯護的動機

因此，不論把這件醜聞視為桃色陷阱，還是金錢陷阱，克魯曼認為黃仁勳實質上都「出賣」美國的國家利益，但科技巨頭卻還急著為他辯護。紐約時報報導，馬斯克等科技巨擘在Dealbook會議上，「輪番稱讚」黃仁勳。前白宮科技沙皇薩克斯也為黃辯護，認為情治單位洩密給紐約時報才是大新聞。美國總統川普本人也表示支持黃仁勳。

動機何在？多位觀察家指出，這些「科技兄弟」菁英們篤信企業經營應採「創辦人模式」--全聽一位大人物發號施令，讓他為所欲為。即使是公開上市、依法必須維護股東利益的公司也一樣。所以，當黃仁勳因為有損國家安全的行為下台，這些企業強人不認為是必要的矯正行為，而是「對自己權威的潛在威脅」。按這些科技大咖的世界觀，只有小人物必須遵守規則，包括法治。

在期中選舉捲起「藍色海嘯」後，一些科技巨頭很快祂會被傳喚到國會出席聽證會，他們的公司也會受到更嚴厲監督。所以，此時他們為企業獨裁者有罪不罰公開造勢，實屬不智。

克魯曼說，黃仁勳事件的教訓是，攸關國家安全的資產，不可交由一人掌控，無論這個商人有多了不起。他希望民主黨啟動的調查，將標誌著科技業「獨裁創辦人症候群」及「假公濟私交易」結束的開始。