個股上市暴漲大盤卻重挫 2008金融海嘯那年也這樣
Anthropic上市首日勁揚17%，但同日美股大盤重挫逾2%；回顧歷史，類似「個股暴漲、市場暴跌」情境，上次只出現在2008年Visa IPO時。
AI摘要
文章摘要整理：
Anthropic上市首日勁揚17%，但同日美股大盤重挫逾2%；回顧歷史，類似「個股暴漲、市場暴跌」情境，上次只出現在2008年Visa IPO時。
人工智慧（AI）公司Anthropic股票19日上市，交易首日股價暴漲，但同日美股大盤卻重挫。上回這種情形發生，是在全球金融海嘯爆發的那一年。
2008年，受美國次級房貸危機打擊，投資銀行暨證券交易商貝爾斯登（Bear Stearns）陷入虧損與流動性危機，同年3月16日被摩根大通收購，成為那波金融危機第一個倒下的華爾街巨人。
三天後，也就是2008年3月19日，信用卡公司威士（Visa）首次公開發行股票（IPO）。股票交易第一天，威士股價逆勢飆漲將近30%，同日美股標普500指數則下跌2.4%。
MarketWatch報導，類似情況在19日重演。Anthropic股票交易首日比每股83美元的掛牌價大漲17%，收在97.17美元。同日，標普500、道瓊和那斯達克三大指數跌幅都在2%以上。
道瓊市場數據顯示，1990年迄今，募資規模至少50億美元的IPO中，股票首日交易遭遇股市大盤暴跌、收盤卻逆勢大漲的公司，除Anthropic之外，僅威士一家。
威士上市後，標普500指數接下來的漲跌情況如下：
一周後：漲3.29%。
一個月後：漲7.08%。
三個月後：漲3.42%。
六個月後：跌3.34%。
一年後：跌39.62%。
Anthropic股票首日交易比掛牌價83美元大漲17%，收在97.17美元；但同一天標普500、道瓊與那斯達克三大指數都跌超過2%，呈現個股強漲、整體市場走弱的反差。 因為上一次出現大型IPO首日逆勢大漲、但美股大盤卻重挫的情況，是2008年Visa上市當天；而那一年正逢次級房貸危機擴大、貝爾斯登倒下，市場氣氛極度不穩。 報導指出，Visa上市後標普500一周後漲3.29%，一個月後漲7.08%，三個月後漲3.42%；但六個月後轉跌3.34%，一年後則大跌39.62%，顯示短中期走勢並不一致。
精華 FAQ
Anthropic股票首日交易比掛牌價83美元大漲17%，收在97.17美元；但同一天標普500、道瓊與那斯達克三大指數都跌超過2%，呈現個股強漲、整體市場走弱的反差。
因為上一次出現大型IPO首日逆勢大漲、但美股大盤卻重挫的情況，是2008年Visa上市當天；而那一年正逢次級房貸危機擴大、貝爾斯登倒下，市場氣氛極度不穩。
報導指出，Visa上市後標普500一周後漲3.29%，一個月後漲7.08%，三個月後漲3.42%；但六個月後轉跌3.34%，一年後則大跌39.62%，顯示短中期走勢並不一致。
上一則