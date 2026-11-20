Anthropic股票19日交易第一天暴漲，同日美股大盤重挫。上回發生這種情形是在2008年。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市首日勁揚17%，但同日美股大盤重挫逾2%；回顧歷史，類似「個股暴漲、市場暴跌」情境，上次只出現在2008年Visa IPO時。

人工智慧（AI）公司Anthropic股票19日上市，交易首日股價暴漲，但同日美股大盤卻重挫。上回這種情形發生，是在全球金融海嘯 爆發的那一年。

2008年，受美國次級房貸危機打擊，投資銀行暨證券交易商貝爾斯登（Bear Stearns）陷入虧損與流動性危機，同年3月16日被摩根大通 收購，成為那波金融危機第一個倒下的華爾街 巨人。

三天後，也就是2008年3月19日，信用卡公司威士（Visa）首次公開發行股票（IPO）。股票交易第一天，威士股價逆勢飆漲將近30%，同日美股標普500指數則下跌2.4%。

MarketWatch報導，類似情況在19日重演。Anthropic股票交易首日比每股83美元的掛牌價大漲17%，收在97.17美元。同日，標普500、道瓊和那斯達克三大指數跌幅都在2%以上。

道瓊市場數據顯示，1990年迄今，募資規模至少50億美元的IPO中，股票首日交易遭遇股市大盤暴跌、收盤卻逆勢大漲的公司，除Anthropic之外，僅威士一家。

威士上市後，標普500指數接下來的漲跌情況如下：

一周後：漲3.29%。

一個月後：漲7.08%。

三個月後：漲3.42%。

六個月後：跌3.34%。

一年後：跌39.62%。