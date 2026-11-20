Anthropic上市一炮而紅，締造史上規模最大首次公開發行股票（IPO）紀錄，但卻引爆新一波全球半導體與AI相關股票賣壓。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市雖吸引散戶熱捧並創IPO盛況，卻引發資金自晶片股等AI基建概念股撤離，亞洲與美股同步承壓。

人工智慧（AI）前沿模型開發商Anthropic 上市一炮而紅，締造史上規模最大首次公開發行股票（IPO）紀錄，散戶也熱烈捧場，想必讓AI概念股 為之一振。事實上，美國晶片股19日賣壓反而加劇，看跌氣氛20日還蔓延到亞股 。怎麼回事？

Vanda Research的資料顯示，散戶投資人周四（19日）熱烈參與Anthropic IPO，是至少2012年來僅見的盛況。羅賓漢市場執行長說，散戶爭購Anthropic股票，需求熱烈到「遠超出預期」。

散戶踴躍捧場 美台韓日晶片股淪為提款機

然而，Anthropic股價在開盤飆升34%後，上漲動能很快就減弱，收盤只比IPO掛牌價漲17%。投資人眼看該股開高走低，已察覺氣氛不對勁。更糟的是，Anthropic盤後股價還倒栽蔥，更引爆新一波晶片股賣壓。殺盤延續至周五亞洲盤，半導體掛帥的台、韓股市首當其衝，台灣加權指數終場暴跌6.2%，南韓Kospi和東京日經225指數收盤跌幅都超過5%。

Anthropic上市成功，那斯達克和其他美股主要指數卻同步挫跌約2%，令許多投資大惑不解。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，這是因為如此巨型的IPO除顯示投資人看好AI發展潛力之外，也需要市場騰出空間來吸收。講白了就是，投資人必須脫售其他持股變現，以支應買Anthropic股票之需。

雪梨Vantage Global Prime分析師Hebe Chen日前也表示，Anthropic股票上市，提供投資人新的投資管道搭上AI投資獲利列車，但也可能產生一種副作用：從晶片股、記憶體股這類AI基建概念股吸走資金。

去風險模式已啟動 資金輪動轉入安全資產

Water Tower研究公司分析師季斯納形容，Anthropic IPO執行結果「有甘有苦」，雖讓這家AI公司立刻躋身市值「兆美元級」企業之林，卻也給美股大盤潑冷水，未如預期一舉提振投資人對AI概念股的信心。

新加坡Reed Capital投資長甘傑瑞說：「我很訝異，Anthropic的IPO竟也落得和SpaceX一樣的下場，瓦解我原以為能撐起AI股漲勢的最後一根支柱。」他還說：「市場氣氛已惡化到投資人卯力囤積美元的地步，有些資金轉進防禦型資產。」避險氣氛高亢，美國公債價格與美元齊揚。

KCM Trade首席市場策略師華特洛說：「亞洲今天進入全面去風險模式。多重顧慮同時打擊市場氛圍，包括圍繞著AI股揮之不去的問題。隨著交易員去除風險，我們正目睹一股明顯的資金輪動，轉入較安全的資產。」

Pepperstone集團研究主管魏斯頓說：「除非風險胃納普遍回升，否則難以想見Anthropic漲勢能持久。此刻看來，趁股價上漲時賣出的操作較占上風。」

美銀證券亞太股票策略研究主管吳旖說：「我們正經歷一波痛苦的回檔，人人都試圖去風險化、降低曝險。覺得市場好像沒有買家，更加劇痛楚。」

隨著賣壓擴大，被迫出清持股的風險升高，加劇賣壓愈演愈烈的惡性循環。巴克萊分析師在研究報告中指出，散戶投資人面臨保證金追繳壓力，是本周台股大跌的主因。

Anthropic IPO成功不等於AI市況轉為樂觀

總的來說，Anthropic上市首秀提醒投資人，成功的IPO未必能轉化為樂觀的市況，畢竟環繞著利率看升、AI監管趨嚴、晶片出口管制等基本疑慮尚未消除。就算Anthropic證明是一檔投資人熱愛的AI股，主要也反映投資人此刻不願持有其他AI股，而不是已經重新燃起對AI股的熱情。