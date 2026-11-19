蘋果一面開發自家AI代理，也一面提高競爭對手全面操作Mac的門檻。即將推出的macOS 27.3測試版新增警示畫面，提醒使用者重新考慮，是否授權第三方代理操作電腦。 路透

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果透過徵才與系統調整，加速開發可跨應用操作的AI代理，同時強化隱私與安全，並可能拉高競爭對手在Mac上的使用門檻。

蘋果正開發自家的自主人工智慧（AI）代理，可代替用戶完成工作，進軍OpenAI 、Anthropic 和Meta 等業者積極搶攻、快速成長的市場。

蘋果本周在官網刊登的徵才公告透露相關計畫。其中一則公告徵求資深工程經理，負責打造能主動執行任務的AI助理，可代替用戶寫程式、瀏覽網頁、操作應用程式和裝置。

Meta旗下Muse近日大受歡迎，能幫使用者訂餐廳、安排行程並整理新聞摘要，吸引消費者目光。讓AI操作Mac電腦、編寫軟體的工具，也接連出現。

彭博在盤後報導蘋果相關開發計畫後，Meta和Anthropic股價在盤後交易下跌，Meta跌近2%，Anthropic跌逾3%。

Anthropic近日擴大旗下AI代理Duet的使用者測試，OpenAI也擴充Dots的功能。Google本周則大幅改版自家AI代理，現名為Tasks。和馬斯克旗下Grok Bot一樣，Tasks除了具備一般AI代理功能，也能代替使用者打電話。

AI應用程式已在蘋果App Store排行榜占據要角。周四，Muse仍穩居免費應用程式榜第二名，僅次於TikTok；OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude也都名列前五。

彭博本月已報導，蘋果正在開發自家AI代理，新的徵才公告則進一步印證相關計畫。蘋果曾考慮最快明年底推出服務，但目前仍處於開發初期。

徵才公告寫道：「想像一個AI代理，能像熟練的用戶一樣操作電腦：瀏覽網頁、跨應用程式工作、執行指令、編寫及除錯程式碼、呼叫服務，並為每個步驟選用合適工具。這一切都兼顧隱私，也具備大家對蘋果產品期待的細膩品質。」

公告說，蘋果已有團隊為這個未來打下基礎，希望新聘的經理能讓構想成真。新任執行長特納斯正要求軟體工程主管費德里吉（Craig Federighi）加快腳步，在AI採取更大膽的做法，AI代理正是其中關鍵。

蘋果也說，這些AI代理能操作不同應用程式、瀏覽網頁、執行指令和程式碼，並透過應用程式介面（API）串接服務，規劃並完成多個步驟的工作，過程中還能調度各有所長的子代理分工合作。

徵才公告明確指出，蘋果打造的平台很可能讓AI自主操作旗下作業系統介面，並明確提到開發「能操作電腦、處理各種任務的AI代理」。ChatGPT和Muse就是運用這類技術操作Mac，Google Gemini也在周四加入同類功能。

隱私是另一項核心考量。蘋果說，安全必須從系統設計之初就納入：「能執行程式碼、使用登入憑證並代替使用者行動的代理，需要嚴謹的權限機制、沙盒隔離和透明度。」

沙盒是將軟體限制在隔離環境中的做法，避免影響作業系統其他部分，或擅自連上外部網路。

蘋果一面開發自家AI代理，也一面提高競爭對手全面操作Mac的門檻。即將推出的macOS 27.3測試版新增警示畫面，提醒使用者重新考慮，是否授權第三方代理操作電腦。

這項調整使ChatGPT使用者啟用第三方電腦操作工具所需的步驟，從四個增至14個。蘋果說，目的是保護使用者，但部分AI業者和使用者認為，這是在拖慢競爭對手的腳步。

蘋果先前已因限制第三方使用部分功能及硬體等做法，遭美國司法部提告。

完整的自家AI代理距離推出仍有一段路，但蘋果已著手讓Siri數位助理更深入整合第三方應用程式。即將推出的iOS 27.3，將為Siri AI和外部應用程式進一步合作打下基礎，例如代叫車或預訂餐廳。