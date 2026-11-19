Anthropic於19日在紐約那斯達克MarketSite舉行首次公開發行股票（IPO）活動，執行長阿莫代（Dario Amodei）等高階主管一同慶祝。路透

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic完成史上最大IPO後，仍無法扭轉AI股與美股賣壓，道瓊、標普500與那指全線重挫，投資人持續擔心AI支出回報、信用風險與升息壓力。

美國股市19日由漲轉跌，Anthropic 史上最大首次公開發行股票（IPO）首日上漲17%作收，仍未能止住AI股賣壓。投資人對龐大AI支出能否帶來足夠獲利、業者舉債負擔及升息前景的疑慮未消，三大指數終場均跌逾2%，道瓊 重挫逾1,100點，那斯達克 指數則從早盤上漲2.1%翻落，全天震盪超過4個百分點。

道瓊工業指數下跌1,101.11點，跌幅2.2%，收49,097.06點，逼近從高點回跌一成的修正門檻。史坦普500指數下跌147.80點，跌幅2%，收7,175.83點，連跌六個交易日，為2024年4月以來最長跌勢。那斯達克綜合指數下跌550.69點，跌幅2.3%，收23,879.20點。

費城半導體指數下跌2.4%。台積電ADR跌2.9%。

AMD重挫7.7%。做空機構指控，一家被列入黑名單的中國企業及其關係企業，不斷被發現使用AMD韌體。AMD否認有不當行為，並說相關指控曲解公司的商業做法和往來關係。

Claude聊天機器人開發商Anthropic19日以股票代號ANT在那斯達克掛牌，開盤報111.50美元，較83美元發行價高出約34%，一度升至115美元，終場收97.17美元，上漲17.1%，市值約1.3兆美元。這次IPO募得約810億美元，創歷來最大紀錄。

Miller Tabak策略師Matt Maley說：「Anthropic的IPO非常成功，但幾乎無助於解決市場更大的問題，包括AI獲利疑慮、龐大支出、利率攀高、信用市場壓力和地緣政治風險。」

《Innovation Investor》通訊主編Luke Lango認為，這場IPO證明投資人並未全面撤離AI，但不能把一筆轟動市場的交易當成警報解除。投資營收快速成長、客戶需求旺盛的頂尖AI模型業者，和投資負債沉重的新雲端業者，仍是兩回事。他說，前者是押注贏家，後者是押注基礎設施擴建，而資金對後者已愈來愈挑剔。

Anthropic掛牌前的買氣一度帶動美股早盤上揚，但輝達（NVIDIA）轉跌後，反彈也告中斷。輝達雖在本周公布優於預期的財報和營收展望，19日仍下跌3.3%，收145.98美元，連跌六個交易日，回到2024年11月首度觸及的價位。

輝達前執行長黃仁勳突然去職，也使投資人更難判斷AI產業前景。暫代執行長柯蕾絲本周在法說會上重申看好晶片需求，但也說，對資料中心相關交易會更加審慎。

芝加哥選擇權交易所營運商Cboe Global Markets資深副總裁JJ Kinahan說，黃仁勳原本很有能力向市場解釋AI投資的理由，如今投資人仍在等人說明，為何應繼續投入如此龐大的資金。

AI相關個股普遍走弱。CoreWeave早盤一度大漲近11%，終場反跌6.1%，收44.91美元。這家業者向輝達採購晶片，並靠舉債擴建資料中心，其財務狀況和其他新雲端業者的信用風險，今年下半年來持續受到市場關注。

美光和博通各跌2.1%，Sandisk下跌2.7%，邁威爾下跌4.9%；英特爾、希捷和Coherent則逆勢上漲。Anthropic兩大股東也未受惠於掛牌行情，Google母公司Alphabet下跌3.5%，亞馬遜下跌3.9%。

資安股相對抗跌。Palo Alto Networks公布亮麗季度業績，並同意以45億美元收購AI模型平台新創公司Applied Compute，股價上漲6.4%，收361.73美元，延續前一交易日上漲9.9%的氣勢。CrowdStrike和Okta也上漲。

零售股方面，沃爾瑪下跌1%，收126.04美元。投資人對全年銷售展望及年底購物旺季表現仍有疑問。

利率前景也壓抑市場信心。聯準會周三公布的10月會議紀錄顯示，幾乎全體官員都認為，未來幾個月可能仍須升息。根據芝商所FedWatch工具，市場認為12月升息1碼的機率為96.4%，也未排除升息2碼。

避險買盤帶動美國公債上漲，2年期公債殖利率下滑2.1個基點至4.777%，10年期下滑1.4個基點至5.051%，連降四個交易日；30年期下滑1.2個基點至5.400%。美元則在盤初走弱後收復跌幅，終場大致持平。

黃金期貨下跌54.70美元，跌幅1.5%，收每英兩3,682.10美元，創2025年9月19日以來最低收盤價。白銀期貨收每英兩44.318美元，較1月高點回跌61%。紐約原油期貨下跌5美分，跌幅0.06%，收每桶83.21美元。