Anthropic首掛漲17% 超微重挫近8% 道瓊跌破5萬點
Anthropic IPO掛牌後雖帶動AI概念股早盤衝高，但美股隨即獲利了結反轉重挫，道瓊更跌破5萬點，超微則因放空報告與出口管制疑慮大跌。
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Anthropic IPO掛牌後雖帶動AI概念股早盤衝高，但美股隨即獲利了結反轉重挫，道瓊更跌破5萬點，超微則因放空報告與出口管制疑慮大跌。
備受矚目的人工智慧（AI）企業Anthropic首次公開發行（IPO）19日掛牌交易，美股就在其開始交易的那一刻應聲下挫，終場重挫。
以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中一度上漲2%，終場下跌550.69點或2.25%，收在23,879.20點。史坦普500指數下跌147.50點或2.02%，收在7,175.83點。道瓊工業指數下跌1,101.11點或2.19%，收在49,097.06點，為6月以來首度收在5萬點以下。這項藍籌股指數一度較盤中高點下跌10%。
在那斯達克以代號ANT交易的Anthropic，中午前不久以每股111.50美元開出，較承銷價大漲34%。該股終場較首筆成交價回落約13%，收盤上漲17%。
Anthropic開始交易後，主要指數隨即急挫，投資人似乎趁著這波AI交易熱潮達到頂峰之際獲利了結。
這家AI公司將IPO定價為每股83美元，高於預期區間，帶動晶片股及其他AI概念股早盤大漲。
晶片股輝達（Nvidia）與美光（Micron）漲幅全數回吐，科技巨頭微軟與Meta Platforms也同樣走低。杭特布魯克資本（Hunterbrook Capital）揭露放空超微（AMD），指該公司涉嫌違反與中國有關的美國出口管制規定，超微股價重挫近8%。
Bogart Wealth投資長斯賓塞（Aleks Spencer）說：「這對科技業來說一直都會是關鍵考驗。Anthropic可能成為AI交易新的代表企業，尤其是在輝達的風波之後。還有很多事情需要消化，這也意味著將出現一段不確定與波動的時期。」
Anthropic以代號ANT在那斯達克交易，開盤價111.50美元，較承銷價大漲34%，終場雖回落約13%，仍較首筆成交價上漲17%，並帶動早盤AI概念股走高。 三大指數在Anthropic開始交易後快速下挫，終場那斯達克跌2.25%、史坦普500跌2.02%、道瓊跌2.19%，道瓊還是6月以來首度收在5萬點以下。 杭特布魯克資本揭露放空超微，並指控其涉嫌違反與中國有關的美國出口管制規定，消息打擊市場信心，導致超微股價單日重挫近8%。
精華 FAQ
Anthropic以代號ANT在那斯達克交易，開盤價111.50美元，較承銷價大漲34%，終場雖回落約13%，仍較首筆成交價上漲17%，並帶動早盤AI概念股走高。
三大指數在Anthropic開始交易後快速下挫，終場那斯達克跌2.25%、史坦普500跌2.02%、道瓊跌2.19%，道瓊還是6月以來首度收在5萬點以下。
杭特布魯克資本揭露放空超微，並指控其涉嫌違反與中國有關的美國出口管制規定，消息打擊市場信心，導致超微股價單日重挫近8%。
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