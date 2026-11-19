備受矚目的人工智慧（AI）企業Anthropic首次公開發行（IPO）19日掛牌交易。路透

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic IPO掛牌後雖帶動AI概念股早盤衝高，但美股隨即獲利了結反轉重挫，道瓊更跌破5萬點，超微則因放空報告與出口管制疑慮大跌。

備受矚目的人工智慧（AI）企業Anthropic 首次公開發行（IPO）19日掛牌交易，美股就在其開始交易的那一刻應聲下挫，終場重挫。

以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中一度上漲2%，終場下跌550.69點或2.25%，收在23,879.20點。史坦普500指數下跌147.50點或2.02%，收在7,175.83點。道瓊 工業指數下跌1,101.11點或2.19%，收在49,097.06點，為6月以來首度收在5萬點以下。這項藍籌股指數一度較盤中高點下跌10%。

在那斯達克以代號ANT交易的Anthropic，中午前不久以每股111.50美元開出，較承銷價大漲34%。該股終場較首筆成交價回落約13%，收盤上漲17%。

Anthropic開始交易後，主要指數隨即急挫，投資人似乎趁著這波AI交易熱潮達到頂峰之際獲利了結。

這家AI公司將IPO定價為每股83美元，高於預期區間，帶動晶片股及其他AI概念股早盤大漲。

晶片股輝達（Nvidia）與美光（Micron）漲幅全數回吐，科技巨頭微軟與Meta Platforms也同樣走低。杭特布魯克資本（Hunterbrook Capital）揭露放空超微 （AMD），指該公司涉嫌違反與中國有關的美國出口管制規定，超微股價重挫近8%。

Bogart Wealth投資長斯賓塞（Aleks Spencer）說：「這對科技業來說一直都會是關鍵考驗。Anthropic可能成為AI交易新的代表企業，尤其是在輝達的風波之後。還有很多事情需要消化，這也意味著將出現一段不確定與波動的時期。」