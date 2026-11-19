美國商務部推出一項出口管制新規定後，台積電與三星電子(圖)已暫停部分對中國客戶的晶片出貨。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國商務部新出口管制擴大後，台積電與三星暫停部分對中國晶片出貨，AI與部分消費性晶片供應都面臨許可證審批延遲風險。

英國「金融時報」引述知情人士報導，美國商務部推出一項出口管制新規定後，台積電 與三星 電子已暫停部分對中國客戶的晶片出貨。華府 這項新規定意在阻礙北京人工智慧（AI）的發展。

報導引述多名曾聽取相關簡報的知情人士表示，這兩家晶片製造商近日通知中國客戶，在向美國商務部申請許可證期間，將暫停部分處理器出貨。

這項措施對中國科技公司來說是一大打擊；這些公司原本已因記憶體晶片價格歷史性飆漲，以及中芯國際等國內供應商產能受限，面臨零組件短缺困境。

美國商務部旗下負責監管敏感科技的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）16日表示，使用美國技術製造先進晶片的業者，必須申請許可證，才能銷售最終運往中國客戶的產品。

這項新規定堵住中國晶片設計公司過去委託台積電與三星製造AI資料中心所需高效能晶片的管道。

美國雖限制最先進處理器出口至中國，但部分中國客戶仍能透過獨立封裝與測試公司下單採購高效能晶片。這些公司會確認晶片設計不在美國出口管制範圍內，因此出貨無須直接向政府申請許可；但根據美國出口管制新規定，中國客戶已無法循此管道採購。

三星的中國客戶，包括百度旗下AI資料中心晶片設計部門崑崙芯與TikTok母公司字節跳動；在中國市場輝達處理器日益短缺之際，兩家公司都試圖讓晶片供應來源多元化。

兩名知情人士透露，台積電與三星也通知消費性電子產品客戶已暫停出貨。

最新出口管制規定取消過去用來證明晶片不屬於美國AI半導體限制範圍的豁免條款，其中包括晶片是為智慧型手機等非AI用途設計的理由。

一名律師表示，這項豁免條款遭取消，意味著台積電與三星現在必須為採用先進製程的消費性晶片申請許可證。

台積電為中國智慧型手機製造商小米、Oppo與Vivo代工手機晶片。

一名業界人士表示，美國商務部很可能會核發消費性智慧型手機晶片的許可證，但審批延宕將造成重大生產延遲。

台積電未回應置評請求，三星則婉拒置評。

美國商務部推出一項出口管制新規定後，台積電(圖)與三星電子已暫停部分對中國客戶的晶片出貨。美聯社