Anthropic以111.50美元開出 比IPO發行價高出34%
Anthropic以83美元完成IPO後首日開盤大漲至111.50美元，募資規模創史上新高；台積電與台壽也同步參與認購。
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Anthropic以83美元完成IPO後首日開盤大漲至111.50美元，募資規模創史上新高；台積電與台壽也同步參與認購。
前沿AI模型公司Anthropic周四在那斯達克掛牌，股票代號ANT，開盤價報每股111.50美元，較IPO價83美元上漲28.5美元，漲幅約34%。
但美股三大指數卻在稍早翻黑，道瓊挫1%，史坦普跌0.5%，那指跌0.2%，費半在平盤附近波動。
美國AI公司Anthropic於美股18日盤後宣布，首次公開發行股票（IPO）定價每股83美元，高於原訂的70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，總計募得813億美元，超越SpaceX的750億美元，是史上最大規模IPO案。若加上260億美元私募，該公司共可募得1,073億美元。
台積電日前董事會拍板5億美元內投資Anthropic，19日公告子公司TSMC Partners以每股83美元取得602萬4,096股，總金額4億9,999萬9,968美元，持股比率約0.03%。台積電表示，取得Anthropic股票，具體目的為股權投資。
台壽19日也公告參與Anthropic IPO，取得12.5萬股股票，每股83美元，合計1,037.5萬美元，當中不含交易佣金及其他相關稅費。
Anthropic股票代號ANT於那斯達克掛牌後，開盤價為每股111.50美元，較IPO發行價83美元上漲28.5美元，漲幅約34%，反映市場對其前沿AI題材的高度期待。 Anthropic IPO定價為每股83美元，高於原訂70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，合計募得813億美元，若加上260億美元私募，總募資可達1,073億美元。 台積電透過子公司TSMC Partners以每股83美元取得602萬4,096股，金額近5億美元，持股約0.03%；台壽則認購12.5萬股，合計1,037.5萬美元，兩者都以股權投資方式參與。
精華 FAQ
Anthropic股票代號ANT於那斯達克掛牌後，開盤價為每股111.50美元，較IPO發行價83美元上漲28.5美元，漲幅約34%，反映市場對其前沿AI題材的高度期待。
Anthropic IPO定價為每股83美元，高於原訂70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，合計募得813億美元，若加上260億美元私募，總募資可達1,073億美元。
台積電透過子公司TSMC Partners以每股83美元取得602萬4,096股，金額近5億美元，持股約0.03%；台壽則認購12.5萬股，合計1,037.5萬美元，兩者都以股權投資方式參與。
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