全球資安大廠「帕羅奧圖網路」(Palo Alto Networks)執行長阿羅拉(Nikesh Arora)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Palo Alto執行長表示，企業近期接連中斷主因是漏洞暴增與AI輔助攻擊並行，未來威脅情勢恐持續升高。

全球資安大廠「帕羅奧圖網路」(Palo Alto Networks)執行長阿羅拉(Nikesh Arora)18日上午在財報電話會議中說，最近各大企業發生一連串系統中斷是兩個截然不同因素平行發生所造成的效應導致。

他表示，第一個效應是系統漏洞數量大增，還有隨之而來的修補部署。他說，目前看到的關鍵與嚴重等級系統弱點，幾乎是去年每月平均值的七倍，「這些漏洞被發現的速度與強度，讓資訊科技(IT)團隊難以招架」。

阿羅拉說，過去幾周發生的多起中斷事件裡，包括大型企業與政府機構系統當機，某部分原因出在修補漏洞或系統更新時出現意外後果，而IT團隊根本沒辦法在不影響正常營運的情況下，以夠快的速度把漏洞修補完畢。

他說，第二個效應是獲得人工智慧 (AI)輔助的網路攻擊興起。

他表示，惡意份子現正利用開放權重模型(open-weight models)及全新的代理型框架(agentic frameworks)，以前所未有的速度與規模企圖尋找系統漏洞，進而從中下手；例如ARTEX的新型代理框架，讓惡意份子能把簡單指令轉化為自主式多階段攻擊，僅僅少數幾名操作人員就能同時攻陷數十個目標。

阿羅拉說：「展望未來，我們預期威脅情勢將持續升高。」