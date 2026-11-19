銅價18日跌到七個月來最低，恐是人工智慧（AI）概念股看跌的又一跡象。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 銅價跌至7個月低點，反映AI概念股賣壓外溢至金屬市場；分析師認為，若AI投資熱潮降溫，銅需求與相關資產都可能承壓。

銅價18日跌到七個月來最低，分析師認為，這是人工智慧（AI）概念股看跌的又一跡象。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨18日重挫4.6%，跌到每公噸12,471美元，是4月7日來最低收盤價。紐約黃銅即月期貨同步暴跌5.3%，收盤報每磅5.6595美元，也收在4月7日來最低。

交易員表示，晶片製造商輝達 （Nvidia）陷入醜聞風暴，管理層人事變動，加上美國期中選舉民主黨 狂勝捲起「藍色海嘯」，可能衝擊AI建置熱潮，加深投資人對未來需求顧慮。

MarketWatch報導，Price Futures集團資深市場分析師傅林恩在研究報告中寫道：「近來AI股湧現賣壓，已使銅光芒失色，因為黃銅正是實際用來把這種數位夢連結起來的金屬。」

傅林恩說，銅價疲軟效應也波及整個金屬市場，在美元走強和利率看升之外，進一步加重黃金和白銀下跌壓力。

銅價從高峰滾落 受AI交易熱潮降溫拖累

銅價兩個月前才剛漲上新高價位，但11月迄今已經崩跌12.6%，正朝2025年7月來最大月線跌幅邁進，反映受AI榮景動能減弱影響。

黃銅在AI投資熱潮中扮演重要角色。資料中心靠它輸送電力、連結電網，也是建置AI基礎設施不可或缺的骨幹。但過去一個月來，半導體股和其他科技股重挫，連帶拖累銅價，因為投資人開始擔心，投資人對「AI交易」的熱情難以為繼。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克說：「AI交易動能大量流失。如同人們之前積極買進與AI建置沾上邊的周邊股票。如今走勢翻轉，也見到那些股票被AI股賣壓殃及。」

分析師擔心，銅價突然暴跌，可能使下一階段的AI投資前景複雜化，對瘋狂舉債蓋資料中心的科技巨擘是如此，對供應資料中心所需銅材的金屬產業亦然。

Sprott資產管理公司ETF產品管理主任懷特說，銅金屬與晶片股同時遭賣壓衝擊，已促使「投資人賣掉晶片股，並出清他們的投資組合，銅價也受連累」。

當前的一大顧慮是，倘若AI熱潮降溫，全球銅需求將減少。但實際情況或許是，全球銅產量可能不足以滿足需求。供應短缺震撼若是發生，長期而言，銅價仍可能上漲。