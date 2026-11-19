美中爭霸人工智慧（AI）科技領域，但德意志銀行分析師認為，AI科技革命浪潮真正的贏家既不是美國，也不是中國。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德銀指出，AI革命真正受惠最大者可能是印度，因其具備龐大用戶、數位基礎與內需市場；外資也因而加碼印度股市。

在人工智慧（AI）前沿實驗室Anthropic 高調上市的同一天，德意志銀行分析師考克斯發布新報告，評估哪一國會是這波AI科技革命浪潮的真正贏家。結果可能出乎眾人意料之外，因為這個國家似乎與AI技術毫不相干。

考克斯的研究顯示，印度 將從這波AI革命受惠最多，顯示開創一種全新的技術固然重要，但更重要的是能夠大規模採用。

印度本土發展出的技術並不多，但通曉科技的年輕人口卻十分龐大，可以善加運用Anthropic、OpenAI 這些前沿實驗室所研發的AI模型。近幾周來，市場似乎已有這種領悟，從原先認定印度與「AI交易」關聯性極低，突然察覺這反而可能是印度的一大優勢。

這種覺醒已反映在印度股價上。檢視印股與美股的相對表現可知，過去六周來，印度Nifty 50種股價指數大漲，與美國科技股雲集的那斯達克100種指數暴跌，形成鮮明對比。iShares MSCI印度ETF光是11月迄今，就躍漲9%。

印度優勢：輕基建、善用新技術、內需市場大

考克斯指出，美國和中國固然有AI模型、AI晶片和數兆美元計的資料中心資本支出，但「印度擁有15億個潛在使用者、已布建好的數位軌道、巨大的科技人才庫，以及尚待滿足的大量金融、醫療保健和農業需求」。

這些潛在需求很可觀，從印度最近成為ChatGPT以每周使用人數計最大的市場。考克斯舉例說，在印度，四處可見街頭小販持手機顯示QR碼，以便顧客即時刷碼付款，就連賣個水果也這麼做，可見當地潛在商機有多大。

考克斯說：「AI真正的考驗不在舊金山的前沿實驗室裡，而是在孟買這些路邊攤。」

他認為，印度的優勢在於，能夠採用「輕基建」（infrastructure-light）做法，無需像美國和中國那樣，動輒砸數千億美元投資開發AI模型、蓋資料中心和購置晶片。他說：「印度可直接把現成的軟體連上發展完善的全國數位系統，就能觸及全球最多的人口，其年齡中位數僅29歲。」

在全球AI建置熱潮中，印度幾乎乏人注意，但卻在「史丹福全球AI活力工具」中排名第三。這項指標根據AI採用程度，給不同國家評分。一到十名依序是：美國、中國、印度、南韓、英國、新加坡、西班牙、阿拉伯聯合大公國、日本，以及加拿大。

最近幾周流入印度股市的資金已顯著升高。花旗集團指出，光是11月第二周，印度就吸引了49億美元資金，延續首周吸金17億美元的資金流入趨勢。

高盛集團也在周二發布的2027年展望報告中，把對印度股市的評價調高到「加碼」，理由是內需旺盛、企業盈餘強勁，以及外資持股部位已降到十年低點，在在強化投資印股以分散AI股曝險的吸引力。