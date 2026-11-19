金融時報報導，在美方祭出新出口管制措施後，台積電與三星電子已暫停向中國客戶出貨部分晶片。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國收緊出口管制後，台積電與三星暫停向中國客戶出貨部分晶片，連智慧手機等消費性晶片也須申請許可，恐引發中國科技業與手機品牌供應延誤。

英國金融時報引述知情人士報導，在美國祭出新出口管制措施後，台積電 與三星 電子已暫停向中國客戶出貨部分晶片。這對本就受零件短缺之苦的中國科技公司來說是個打擊。

報導指出，這兩家晶片製造商近期已通知中國客戶，在向美國商務部申請許可期間，將暫停出貨特定處理器。

美國商務部工業安全局（BIS）16日發布新規，切斷中國晶片設計商過去透過台積電與三星代工生產AI資料中心高效能晶片的管道。儘管華府 先前已限制對中國出口最先進處理器，但部分中國客戶仍能透過OSAT公司下單生產高效能晶片。

兩名知情人士透露，台積電與三星也已通知消費性電子客戶暫停出貨。

BIS新規取消了一項豁免條款，包括證明晶片是為智慧手機等「非AI用途」設計就可避開美國對AI半導體的限制。

一名聽取相關簡報的律師指出，取消這項豁免意味著台積電與三星現在連採用先進製程的消費性晶片也必須申請許可。

台積電為小米、Oppo和Vivo等中國智慧型手機製造商代工生產手機晶片。

一名業界知情人士表示，美國商務部最終很可能會核發消費性智慧手機晶片的出口許可證，但申請過程造成的延誤，將會引發嚴重的生產進度延宕。