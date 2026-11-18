AI摘要 文章摘要整理： 美國近期頻傳科技與交通服務中斷，加上社群末日傳言，帶動民眾搶購必需品，好市多銷售明顯受惠，瑞穗因此上調其目標價並看好零售業整體表現。

美國近來爆發一連串服務中斷事件，造成航班交通大亂、工作停擺、銀行服務受限，甚至干擾機密通訊，加上社群媒體 充斥末日傳言，使消費者掀起新一波囤積生活必需品的熱潮。

分析師表示，這波搶購潮照例帶旺好市多（Costco ）銷售業績，其他大型零售商 也可望受益。

瑞穗證券已將好市多的股票目標價，從1,100美元調高至1,150美元，部分原因就是恐慌性購買帶來的強勁需求。分析師指出，好市多10月最後一周緊急備災物資銷售加速成長，推升全月同店銷售成長率至8.1%。

好市多財務長米勒奇普表示，10月底「米、罐頭食品、飲用水、紙製品、發電機、電池等商品購買量增加，似乎受到社群媒體上各種擔憂情緒影響」。

瑞穗預期，消費者囤積日常用品及假期購物需求，將進一步推升好市多銷售，11月同店銷售很有可能成長10%以上，沃爾瑪、家得寶和Lowe's等大型零售商，也可望受惠。好市多股價今年截至17日收盤，累計上漲近29%，遠優於標普500指數的8%漲幅。

自微軟12日發生系統故障開始，美國幾乎每個工作日都傳出與科技相關的服務中斷事故。13日，聯邦航空總署（FAA）下令全美航班停飛長達四個半小時，創9/11恐怖攻擊事件以來，美國航空運輸停擺最久的一次。