本周開局動盪後，輝達（Nvidia）財報順利過關，投資人靜待下一個AI重大催化劑Anthropic首次公開發行（IPO），美股18日漲跌互見。路透

AI摘要 文章摘要整理： 輝達財報亮眼卻未能提振股價，美股在觀望Anthropic IPO與企業財報下漲跌互見，道瓊大跌、那指反彈。

本周開局動盪後，輝達 （Nvidia）財報順利過關，投資人靜待下一個AI重大催化劑Anthropic 首次公開發行（IPO），美股 18日漲跌互見。

道瓊工業指數下跌561.25點或1.11%，收50,198.17點；史坦普500指數下跌16.9點或0.23%，收7,323.63點；那斯達克綜合指數在連跌兩天後上漲101.5點或0.42%，收24,429.89點。

輝達公布黃仁勳辭去執行長後的首份財報，顯示這家AI晶片霸主即使籠罩在醜聞陰影下，仍交出不輸以往的季度成績，營收年增103%，董事會並重申不會讓黃仁勳回任。不過市場隨之震盪，輝達股價連續第5天下跌，其他半導體股則漲跌互見。

市場焦點同步轉向19日即將掛牌上市、股票代號為ANT的Anthropic，可望成為美股史上規模最大的IPO之一。據彭博引述知情人士報導，Anthropic 18日晚間已將IPO定價訂為每股83美元，且此次發行規模進一步擴大。

企業財報方面，目標百貨（Target）季度業績遠優於預期；家得寶競爭對手勞氏（Lowe's）18日公布的財報表現也優於華爾街預估。