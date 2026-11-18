美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平與俄國總統普亭，18日在APEC晚宴一同亮相。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 專家認為深圳美中俄峰會缺乏共同議程，中俄又在多個地緣衝突中與美國對立，難以談出實質成果，最終可能只剩領袖同框的象徵效果。

美中俄峰會預定19日在深圳登場，三位領袖會談些什麼？能談出具體結果嗎？峰會尚未舉行，地緣政治專家已看衰這場三方高峰會。

地緣政治風險顧問公司亞洲集團（Asia Group）創辦人康貝爾指出，近幾十年來，美國主導的多邊會議大多邀集國家利益大致相同的國家，例如「四方安全對話」（Quad）就由印度 、日本、澳洲和美國四個民主國家組成。但美國在位總統與中、俄領導人舉行高峰會，卻是頭一遭；中俄兩國政治體系和全球事務處理方式與美國截然不同，而且普遍被視為違反美國利益。

康貝爾指出，北京是俄羅斯 侵略烏克蘭的主要支持者，供應莫斯科所需物資，讓俄軍繼續以飛彈和無人機攻擊烏克蘭。在伊朗轟炸美軍駐波斯灣軍事資產時，俄羅斯提供伊朗衛星影像和攻擊目標情報。中國大陸企業提供伊朗關鍵的飛彈零組件。中俄也在西太平洋聯合軍演，愈來愈活躍於日本一帶和主權有爭議的島嶼附近。

換言之，在三方峰會和睦表象下，美國總統川普 其實是向敵對國領袖示好，而中俄在世界三大危險「熱點」對美國傳統盟友和夥伴拔刀相向。

美中俄三方峰會有何議題可談？

在這種大環境下，19日在深圳舉行的美中俄三方峰會，有何議題可談？

談核武議題嗎？康貝爾指出，中國正迅速但悄悄地擴建規模遠小於美、俄的核武陣容，所以想必會避免任何阻撓北京迎頭趕上的任何協商。

談終結俄烏戰爭嗎？俄羅斯只會籠統談論歐洲和平議題。

談終結伊朗戰爭嗎？美國豈會乞求中、俄兩國協助止戰，尤其因為這兩國一直積極援助德黑蘭。

談人工智慧（AI）嗎？俄羅斯總統普丁想必不願談論此議題，否則只會凸顯莫斯科在AI領域遙遙落後。

談提高全球能源供應嗎？此議題已和波斯灣紛爭糾結在一起。

談全球發展需求嗎？美國已大幅減少對世界的人道援助，這對美國顯然是尷尬的議題。

康貝爾指出，美中俄三方峰會缺乏清晰的議程，勢必讓中國大陸國家主席習近平感到不安，他因此不太可能同意任何即興式的協議。習近平正專注於明年展開第四個五年任期，成為近代中國大陸任期最長的領導人，他想必不願出現任何意外，所以必定會對川普企圖達成任何外交上的突破保持戒心。

所以，深圳這場三方峰會將產生什麼結果？

康貝爾預期，結果可能是「兩大獨裁強人，外加第三位準強人」一起佇立在地球上，俯瞰全局，這讓美國傳統盟邦擔心三強共謀瓜分勢力範圍，顯然對普丁和習近平有加分作用，對川普來說可能不痛不癢。即使只是談論川普新白宮宴客廳的石雕工藝、從莫斯科飛深圳的時間，或深圳在地美食，光是投射出美中俄領導人集聚一堂會晤的畫面，或許是莫斯科和北京真正的意圖。