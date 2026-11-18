圖為台北民眾走過一部電視，畫面播出股市指數和輝達前執行長黃仁勳的消息。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在黃仁勳去留風波下牽動散戶情緒，華爾街日報訪問3名投資人，呈現加碼、觀望與續抱等不同策略。

人工智慧晶片大廠輝達 (Nvidia，另譯英偉達)前途攸關數百萬民眾的財務利益，不少美國人的401(k)退休帳戶或券商帳戶都有輝達持股，過去幾年輝達財富暴增，公司市值占史坦普500指數(S&P 500)總市值約5.9%。

創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)因為桃色醜聞而辭去執行長，散戶在輝達風暴底下有何心聲。華爾街日報17日採訪到三名投資人：

＊56歲智慧財產權律師勃魯斯(Philip Burrus)

住在亞特蘭大的勃魯斯表示，投資組合當中保留一小部分資金，用來投資正值熱門趨勢但可能有風險的公司。幾年前，他因此開始購買輝達股票，但輝達只占整體投資組合不到1%。

過去幾周，勃魯斯一直考慮是否買進更多輝達股票。他說，這讓他想起以前基於對蘋果公司(Apple)、奇異公司(General Electric)有信心，股價低迷時期出手買進的成功先例。

黃仁勳發聲明表示願意回鍋出任執行長之後，勃魯斯便停下加碼買股的腳步。輝達董事會財報宣布不考慮讓黃仁勳復職，勃魯斯則決定買進100股。

＊36歲保險公司核保總監奎克(Braden Quick)

形容自己屬於「被動投資人」的奎克，幾年前不再購買個股，將大約80%投資組合投入先鋒全球股票(Vanguard Total World Stock)指數型股票基金(ETF)，由於基金持有輝達股票，因此輝達目前占投資組合約4%。

希望能在未來25年內提早退休的奎克說，想幫兩個孩子支付大學學費，希望尋找真正穩定成長的投資標的。

同樣住在亞特蘭大的奎克說，最近一直在思索這款基金是否過度集中科技公司，考慮要為自己設定投資原則：單一公司占比不能超過5%。他表示：「大型科技公司執行長的去留，不應該成為決定散戶投資人退休計畫或資產配置的因素。」

＊71歲高階主管招募顧問公司負責人法里西恩(Rene Pharisien)

住在加州西湖村(Westlake Village)的法里西恩去年開始增加科技股的投資比重，目前投資股占投資組合40%，其中約四分之一是AI基礎設施相關，最大持股包括輝達、博通(Broadcom)、美光(Micron)與閃迪(SanDisk)。他說，上周買進更多輝達股票。

法里西恩說，輝達董事會反應過度，應考慮讓黃仁勳復職。他說，雖然輝達財報亮麗且成長前景看好，近期不打算加碼買進，但也不會賣掉股票。