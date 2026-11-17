深陷醜聞風暴的晶片巨頭輝達（Nvidia），周二公布最新一季財報。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達公布營收與獲利雙創新高，但黃仁勳請辭引發接班、法規與市場信心疑慮，導致股價重挫、市值明顯縮水。

據華爾街日報報導，深陷醜聞風暴的晶片巨頭輝達 （Nvidia），周二公布最新一季財報。盡管營收再創歷史新高，但公司近期爆發的醜聞不僅震撼企業內部，導致執行長黃仁勳 請辭，也牽動全球金融市場，投資人對輝達未來的發展充滿疑慮。

輝達最新一季營收達1158億元，較FactSet調查分析師預估的1089億元高出6.3%，再度締造歷史新高；淨利則攀升至653億元，同樣優於市場預期。財報公布後，輝達股價在盤後交易上漲逾2%。

不過，投資人真正關注的並非輝達上一季的業績，而是公司接下來的發展。自執行長黃仁勳上周四因被揭露與兩名女性有婚外情而請辭後，外界對輝達的未來更加關注。其中一名女性是公司員工，另一人則是美國官員懷疑與中國情報機構有關的女子。

輝達驚人的營收成長能否持續？過去幾年與合作夥伴及客戶簽訂、涉及數千億元的融資協議將如何處理？臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）能否化解華爾街對輝達在華府面臨日益嚴峻處境的憂慮，並讓投資人相信公司未來仍能維持穩定？此外，資料中心開發商是否會轉而選擇與競爭對手超微（Advanced Micro Devices），或Alphabet旗下的Google合作，以避開與輝達合作所帶來的不確定性？

避險基金Cynosure Strategies首席投資長斯梅德利（Brian Smedley）表示，外界對輝達的接班問題，以及公司面臨的法律與監管風險都有許多疑問，尤其是黃仁勳過去推動的部分交易，涉及透過亞洲中間商銷售受到出口限制的晶片。

他指出，投資人已將高得多的風險溢價反映在股價上，真正拖累股價的是黃仁勳下台，以及這項變動為公司未來的策略方向與執行能力帶來的不確定性。

黃仁勳周二又為事件增添新的變數。他在一份聲明中表示，若董事會認為讓他回任執行長符合「股東、員工、公司及美國的最大利益」，他將「深感榮幸」。不過，早前一名熟悉董事會想法的人士透露，董事會目前並未考慮讓他復職。

事實上，即使在黃仁勳請辭之前，市場對輝達及其他人工智慧（AI）產業公司的態度就已開始轉變。隨著外界對AI安全問題的疑慮升高，加上批評人士日益關注所謂的「循環融資」（circular financing）模式，也就是輝達經常向晶片買家提供財務擔保、股權投資及其他資金支持，市場對AI概念股的熱情逐漸降溫。

輝達股價過去一個月已下跌30%。這家市值今年10月初一度突破5兆元的企業，如今市值已縮水至3.7兆元，並將全球市值最高上市公司的頭銜讓給蘋果（Apple）。