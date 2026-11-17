根據美國銀行（Bank of America）調查，基金經理人淨增持科技股比重從10月的37%銳減至本月的12%，創下2006年6月以來類股最大單月減碼，反映投資人預期相關資本支出將放緩。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美銀調查顯示，經理人對科技股明顯減碼，主因擔憂美國選後AI相關資本支出放緩，並把AI泡沫視為最大尾端風險。

根據美國銀行（Bank of America）調查，基金經理人淨增持科技股比重從10月的37%銳減至本月的12%，創下2006年6月以來類股最大單月減碼，反映投資人預期相關資本支出將放緩。

路透報導，近幾周科技股重挫，因投資人擔心美國期中選舉過後，對資料中心的投資支出可能放慢腳步。美國股市那斯達克 指數10月已挫低逾5%，今年以來總結再跌3%。

美銀最新調查顯示，38%的受訪經理人認為企業過度投資，比率創下歷史新高；且多達52%的受訪者預期，未來6個月內將有1家超大型AI雲端業者宣布刪減資本支出。

美銀分析師指出，投資人透露的一大訊息是人工智慧（AI）資本支出應暫停或放緩，因為受訪者認為目前金融市場的極端風險（tail risk）以AI泡沫居首，其次是超大型AI雲端業者發生信用事件。

與此同時，基金經理人對於通貨膨脹及債券殖利率 失控攀升的擔憂減輕，其減持債券程度降至去年11月以來最低。

調查另顯示，投資人對於全球經濟情勢不擔心，僅3%的受訪者預期會出現經濟衰退，總體現金持有比重降至3個月低點。

展望明年，36%的受訪經理人最看好國際股市表現，美股 和黃金則各獲24%和17%支持。外匯部分，42%的投資人則最看好日圓表現。