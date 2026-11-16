晶片大廠英特爾（Intel）遭股東提起訴訟，指控公司隱瞞PC銷售持續低迷，涉嫌欺騙投資人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾因未及時揭露PC需求疲弱與庫存壓力遭股東提告，外界質疑其募資時機與資訊揭露，並在財測下修後引發股價重挫。

晶片大廠英特爾 （Intel）遭股東提起訴訟，指控公司隱瞞個人電腦（PC）銷售持續低迷所造成的衝擊，涉嫌欺騙投資人，導致股價單日重挫近29%。

這起集體訴訟於13日向加州聖荷西聯邦法院提出，由密西根州 一家退休基金為首的股東們表示，英特爾未能及時揭露PC銷售放緩及庫存過剩的情況，將如何衝擊公司營收。

股東們指出，英特爾在PC銷售疲軟及庫存過剩方面的問題，已超過資料中心建設及AI熱潮所帶來的其他利多效益。

股東也表示，英特爾具有欺詐動機與機會，因為公司在8月中旬、也就是業務出現「災難性問題」的第3季過半之際，還透過發行股票募資，以每股95美元的價格出售價值230億美元的股票。

當時，英特爾正積極擴大晶片代工業務，這也是執行長陳立武商業策略的核心一環。英特爾13日收盤價為每股59.66美元。

英特爾周日尚未立即回應置評請求。

在10月30日，英特爾股價單日重挫28.6%，市值一夕蒸發約1400億美元。就在前一天，英特爾提出財報時預測，第四季營收與獲利將低於市場預期，且PC銷售疲軟的情況將持續一段時間。

陳立武當時告訴分析師，他對製造供應短缺、前所未見的記憶體供應緊張，以及這些因素導致PC市場需求疲軟的情況感到失望，「我們必須緊急處理這些挑戰」。

與其他大型科技公司一樣，英特爾近年大舉投入製造業務，但供應鏈受干擾使公司難以充分受惠於資料中心晶片需求成長。另一方面，記憶體價格上漲也推高PC售價，進一步壓抑市場需求。

這起訴訟在13日提出，由南菲爾德市消防與警察退休系統率領，要求英特爾就2026年7月23日至10月29日期間的股東損失賠償，但未提出具體金額。陳立武及財務長辛斯納（David Zinsner）也被列為被告。

截至13日收盤，英特爾今年來股價仍上漲62%，但已從6月30日創下的近期高點142.35美元大幅回落超過5成。