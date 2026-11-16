本周對AI概念股而言意義重大，Anthropic首次公開發行（IPO）與輝達（Nvidia）在黃仁勳下台後的首份財報都將登場，投資人嚴陣以待，美股16日全面重挫。路透

AI摘要 文章摘要整理： AI概念股迎來關鍵周，輝達財報與Anthropic IPO將先後登場，引發市場觀望，美股因此全面下挫，那指重跌2.49%，輝達也跌逾4%。

本周對AI概念股而言意義重大，Anthropic首次公開發行（IPO）與輝達 （Nvidia）在黃仁勳 下台後的首份財報都將登場，投資人嚴陣以待，美股 16日全面重挫。

道瓊工業指數下跌739.38點或1.41%，收51,608.17點。史坦普500指數下跌約145.08點或1.92%，收7,416.59點。那斯達克綜合指數上周在波動加劇下仍收漲，16日重挫626.52點或2.49%，收24,509.76點。

輝達董事會撤換前執行長黃仁勳後，投資人持續評估該晶片巨頭的下一步，輝達股價16日下跌4.16%。CNBC 16日報導，董事會並未考慮讓黃仁勳回鍋；《金融時報》稍早則報導，黃仁勳與其矽谷盟友正討論發起復職行動，美國總統川普也公開支持該構想。

輝達將於17日公布第3季財報。本季財報在一般時期本就舉足輕重，加上黃仁勳的醜聞與離職，更顯關鍵。

接著Anthropic預計於19日掛牌上市，可能創下史上規模最大IPO紀錄，並為OpenAI日後上市定調。Anthropic目標估值約1.4兆美元。

國際油價走低，布蘭特原油跌至每桶92美元。儘管美國在中東增強軍事部署、第三艘美軍航空母艦已抵達中東海域，但通過荷莫茲海峽的航運仍持續恢復。