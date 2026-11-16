AI關鍵周登場美股重挫 輝達跌逾4%、那指跌2.49%
AI概念股迎來關鍵周，輝達財報與Anthropic IPO將先後登場，引發市場觀望，美股因此全面下挫，那指重跌2.49%，輝達也跌逾4%。
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AI概念股迎來關鍵周，輝達財報與Anthropic IPO將先後登場，引發市場觀望，美股因此全面下挫，那指重跌2.49%，輝達也跌逾4%。
本周對AI概念股而言意義重大，Anthropic首次公開發行（IPO）與輝達（Nvidia）在黃仁勳下台後的首份財報都將登場，投資人嚴陣以待，美股16日全面重挫。
道瓊工業指數下跌739.38點或1.41%，收51,608.17點。史坦普500指數下跌約145.08點或1.92%，收7,416.59點。那斯達克綜合指數上周在波動加劇下仍收漲，16日重挫626.52點或2.49%，收24,509.76點。
輝達董事會撤換前執行長黃仁勳後，投資人持續評估該晶片巨頭的下一步，輝達股價16日下跌4.16%。CNBC 16日報導，董事會並未考慮讓黃仁勳回鍋；《金融時報》稍早則報導，黃仁勳與其矽谷盟友正討論發起復職行動，美國總統川普也公開支持該構想。
輝達將於17日公布第3季財報。本季財報在一般時期本就舉足輕重，加上黃仁勳的醜聞與離職，更顯關鍵。
接著Anthropic預計於19日掛牌上市，可能創下史上規模最大IPO紀錄，並為OpenAI日後上市定調。Anthropic目標估值約1.4兆美元。
國際油價走低，布蘭特原油跌至每桶92美元。儘管美國在中東增強軍事部署、第三艘美軍航空母艦已抵達中東海域，但通過荷莫茲海峽的航運仍持續恢復。
因為輝達將公布第3季財報，而Anthropic也預計在19日掛牌上市，兩大事件都可能牽動AI股估值與市場情緒，投資人因此提前降低風險部位。 道瓊工業指數下跌739.38點或1.41%，史坦普500指數下跌約145.08點或1.92%，那斯達克綜合指數則重挫626.52點或2.49%，反映科技股賣壓明顯。 輝達財報將檢驗其在管理層變動下的基本面，Anthropic若以約1.4兆美元估值IPO，可能改寫AI新創上市標準，並為OpenAI未來上市提供參考。
精華 FAQ
因為輝達將公布第3季財報，而Anthropic也預計在19日掛牌上市，兩大事件都可能牽動AI股估值與市場情緒，投資人因此提前降低風險部位。
道瓊工業指數下跌739.38點或1.41%，史坦普500指數下跌約145.08點或1.92%，那斯達克綜合指數則重挫626.52點或2.49%，反映科技股賣壓明顯。
輝達財報將檢驗其在管理層變動下的基本面，Anthropic若以約1.4兆美元估值IPO，可能改寫AI新創上市標準，並為OpenAI未來上市提供參考。
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