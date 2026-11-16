美股近20%市值綁定科技三巨頭 卻都無接班人

眾議院議長強生（前）與Meta執行長查克柏格（左）、特斯拉執行長馬斯克（左三）、輝達執行長黃仁勳（右）等科技巨頭，2026年9月29日在白宮西廂外回答媒體提問。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，S&P 500近五分之一市值綁定黃仁勳、馬斯克與查克柏格，3家公司卻都缺乏明確接班規畫，凸顯創辦人主導企業的治理風險。

華盛頓郵報16日報導，史坦普500 指數(S&P 500)將近五分之一市值是跟三名沒有明確接班人的科技巨頭綁定：黃仁勳(Jensen Huang)、馬斯克(Elon Musk)以及查克柏格(Mark Zuckerberg)。輝達、特斯拉(Tesla )以及Meta總共雇用至少28萬名員工，在支撐數百萬美國勞工退休儲蓄的史坦普500指數當中，占有市值近20%。

黃仁勳(Jensen Huang)辭去一手創辦的晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長之後，特斯拉創辦人馬斯克提出呼籲讓黃仁勳復職。然而，馬斯克對於自己近20年經營企業特斯拉、太空探索科技公司(SpaceX )的接班問題，卻一直迴避討論。兩家公司在財務文件中都曾表示，公司高度依賴馬斯克，若失去他恐將造成嚴重損害，甚至出現災難後果。

報導指出，馬斯克與黃仁勳堪稱當今最受矚目的兩位科技大老，外界經常描述他們的領導與企業的成功密不可分。類似輝達、特斯拉的公司董事會通常由創辦人親手挑選的親信組成，一旦執行長卸任，公司經常完全沒有透露接班人可能是誰的跡象。

企業管理顧問公司ValueEdge Advisors總裁米諾(Nell Minow)指出，這是董事會最重要的職責，卻也是做得最失敗的一項，尤其是在創辦人主導的公司當中。

米諾表示，如果沒有一定程度的自我膨脹與好勝心是當不上執行長的，要放棄權力非常困難，「在創辦人眼裡，公布接班人計畫計就等於讓自己繳械」。

輝達財務長柯蕾絲(Colette Kress)上周獲董事會指派出任臨時執行長，暫代期間多久目前並不確定。黃仁勳宣布辭質後，輝達股價一度下跌，隨後小幅回升，但整體大盤未受影響。

報導指出，市場反應顯示，投資人或許不認為醜聞纏身的黃仁勳離職是個錯誤，也不認為將波及由AI驅動的整體經濟。

臉書(Facebook)母公司Meta在財報文件裡，跟馬斯克旗下公司一樣曾經提出接班人問題的警告，只是個人色彩更加濃厚。

Meta對投資人表示，執行長查克柏格與其他高層主管從事高風險活動，例如格鬥運動、極限運動、休閒娛樂飛行等，這些運動伴隨著重傷或死亡後果，如果查克柏格因為任何原因而無法視事，Meta營運恐將產失重大不利影響。

Meta文件中並未揭露公司最高職務的接班人計畫，僅表示查克柏格一旦身故，原本持有股份將轉讓給指定人選。