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SEC前主席：AI泡沫可能破裂 2028大選前導致經濟衰退

記者顏伶如／即時報導
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證券交易委員會(SEC)前主席詹斯勒說，人工智慧(AI)熱潮是一場可能破裂的泡沫...
證券交易委員會(SEC)前主席詹斯勒說，人工智慧(AI)熱潮是一場可能破裂的泡沫。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

前SEC主席詹斯勒警告，AI投資熱潮已呈泡沫化，若資金過度湧入且獲利跟不上，可能在2028年大選前引發經濟衰退。

曾於2021年至2025年間擔任證券交易委員會(SEC)主席的麻省理工學院(MIT)教授詹斯勒(Gary Gensler)接受CNN訪問時說，人工智慧(AI)熱潮是一場可能破裂的泡沫，在2028年總統大選之前恐將導致經濟衰退。他說：「現在就已經是泡沫了。」CNN 16日報導，詹斯勒是到目前為止提出「AI引發經濟衰退可能到來」警告的最高層級前任聯邦主管官員，避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人達里歐(Ray Dalio)、哈佛大學(Harvard University)經濟教授羅格夫(Kenneth Rogoff)與億萬富豪投資大亨諾沃格拉茨(Mike Novogratz)都有類似論述。

如果AI泡沫破裂，詹斯勒點名第一個倒下的骨牌就是新興雲端服務商(neoclouds)。他說，大型企業將會存活，但新興雲端公司將發生資金鏈斷裂與破產潮。

詹斯勒提出警告的時間點就在AI產業最幾幾周接連遭受挫折之際。民主黨在期中選舉贏得大勝，投資人擔心做為AI建設核心的數據中心前景看壞。AI晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)因桃色風暴而下台，漣漪效應迄今影響華府與華爾街。面對逆風環境條件，AI新創公司Anthropic現正籌備規模可能打破紀錄的首次公開募股(IPO)。

詹斯勒指出，金額龐大到令人難以置信的規模正在源源不絕投入AI基礎設施，據估計可能每年高達8000億元。他說：「歷史告訴我們，每當出現新技術並且伴隨龐大投資時，最終都會走到成長趨緩的瓶頸期，接著就會緊縮退卻。」

他說：「唯一問題只在於，這是一場溫和的衰退，還是更劇烈的崩盤。」

詹斯勒指出，過去幾個世紀以來，出現掀起變革的技術且獲得大量資金投入基礎建設之後，後來都發生劇烈衰退。

他舉例說，當年鐵路從繁榮走向泡沫的歷程可謂驚心動魄，導致非常嚴重的經濟衰退與經濟大蕭條，後來1920年代的電力產業、1990年代的網路興起也都一樣。

CNN分析，各方爭相打造最聰明的AI模型與最先進的晶片，讓華爾街在這場史詩級的淘金熱潮大賺，目標是在這場代價昂貴的科技軍備競賽裡擊敗中國，但資金湧入這個領域的速度遠遠超過創造利潤的能力，這種失衡狀態很難維持，最後不管透過哪種方式，終將回歸平衡。這一切發展都讓人擔心企業過度投資、負債過多。

詹斯勒表示，大型科技公司2026年支出是短短三年前的五倍，「這種規模實在太驚人」。

曾在歐巴馬政府擔任商品期貨交易委員會(CFTC)主席的詹斯勒指出，其中某部分支出是隱藏在公眾視線之外。

他說，「循環融資」(circular financing)以及複雜的「表外融資」(off-balance sheet financing)手段，讓人難以看清市場究竟承擔多少風險。他表示，人們可能懷疑為什麼所有貸款機構都願意出借這麼多錢。

他表示：「歷史將會證明，他們借出太多錢，而且速度太快，這就是這股熱潮終將演變成泡沫的本質。」

精華 FAQ

  • 他指出，AI基礎設施與模型競賽吸引龐大資金，但獲利能力追不上投資速度，歷史上類似情況常在成長放緩後出現泡沫破裂與市場修正。

  • 詹斯勒點名新興雲端服務商最脆弱，因為它們高度依賴融資與持續擴張；相較之下，大型科技公司資本實力較強，較有機會撐過震盪。

  • 報導認為，AI建設已出現過度投資、債務累積與循環融資等風險，若市場回報不如預期，資金鏈可能收縮，進而拖累企業與整體經濟。

哈佛大學 麻省理工學院 MIT

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