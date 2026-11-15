美國柴油平均價格跌破每加侖6美元 創2個月來新低
美國柴油平均價格降至每加侖5.998美元，2個月來首度跌破6美元；在地緣政治壓力緩解與需求轉弱下，油價自高點回落。
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美國柴油平均價格降至每加侖5.998美元，2個月來首度跌破6美元；在地緣政治壓力緩解與需求轉弱下，油價自高點回落。
美國柴油平均價格今天跌破每加侖6美元，這是2個月以來首次低於這個價位。隨著地緣政治緊張情勢緩和、季節性需求轉弱，燃料市場價格壓力減輕，柴油價格也自歷史高點回落。
路透報導，根據燃料價格追蹤公司GasBuddy的資料，全美柴油平均價格今天降到每加侖5.998美元。
美國柴油平均價格先是在9月3日攀上每加侖5.820美元，打破2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後創下的紀錄；同月10日再升破每加侖6美元，同月22日並來到每加侖6.519美元的歷史新高。
美國和以色列今年2月聯手對伊朗開戰後，石油供應受阻；加上今年來烏克蘭有系統攻擊俄羅斯煉油廠，影響油品產量，引發柴油價格飆漲。
在加州，由於當地煉油產能受限，且燃料規格要求比美國其他地區嚴格，導致柴油價格一度突破每加侖10美元。
柴油價格高漲，是運輸及貨運成本攀升的主要因素，這也令整體通貨膨脹升溫，為美國消費者、農民及企業帶來沉重負擔。
美國期中選舉民主黨大勝、從總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨手中奪回國會參眾兩院的控制權，一大助攻正是來自高昂的燃料成本。
根據GasBuddy資料，全美柴油平均價格降至每加侖5.998美元，這是2個月來首次低於6美元，代表價格已從先前歷史高點明顯回落。 報導指出，地緣政治緊張情勢緩和，加上季節性需求轉弱，使燃料市場的價格壓力減輕，柴油價格因此自高檔下滑。 柴油價格高漲會推升運輸與貨運成本，進一步帶動整體通膨，也加重消費者、農民與企業負擔，並對美國政治情勢產生影響。
精華 FAQ
根據GasBuddy資料，全美柴油平均價格降至每加侖5.998美元，這是2個月來首次低於6美元，代表價格已從先前歷史高點明顯回落。
報導指出，地緣政治緊張情勢緩和，加上季節性需求轉弱，使燃料市場的價格壓力減輕，柴油價格因此自高檔下滑。
柴油價格高漲會推升運輸與貨運成本，進一步帶動整體通膨，也加重消費者、農民與企業負擔，並對美國政治情勢產生影響。
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