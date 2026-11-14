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NVIDIA股價有望止血？3大助攻力量蓄勢待發

編譯湯淑君／綜合外電
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過去一周來，輝達（Nvidia）股價暴跌12.7%，市值蒸發5,730億美元，凸...
過去一周來，輝達（Nvidia）股價暴跌12.7%，市值蒸發5,730億美元，凸顯創辨人黃仁勳外遇醜聞導致他辭職對股價的殺傷力。路透

AI摘要

文章摘要整理：

輝達股價因黃仁勳辭職重挫，但市場認為財報表現、庫藏股回購與散戶逢低承接，可能在下周共同支撐股價止跌。

過去一周來，輝達（Nvidia，又譯英偉達）股價暴跌12.7%，市值蒸發5,730億美元，凸顯創辦人黃仁勳外遇醜聞導致他辭職對股價的殺傷力。下周輝達將面臨黃仁勳去職後的第一關考驗，股價會進一步重挫嗎？分析師認為，未必。

輝達股價持續承受壓力，反映這家AI晶片指標公司在黃仁勳辭去執行長後，面臨諸多不確定性，在情勢好轉前恐怕仍有許多難關要跨越。

股價止血三關鍵：財報、庫藏股、散戶

預定17日（周二）盤後公布的第3季財報，將是第一關考驗。財報與財測若是能再一次令市場驚艷，輝達股價有望強彈，或至少跌勢能趨緩甚至止血。

分析師揣測，輝達管理層可能在盈餘數據發布前，大舉回購自家股票，這將成為另一股拉抬股價的動力。截至9月底，輝達董事會已批准的庫藏股計畫中，仍有2,350億美元餘額尚待執行。

散戶逢低承接的實力也不容小覷，從周四（12日）散戶大軍蜂擁進場，硬是把輝達股價從盤初慘跌14%猛力往上拉，以致收盤跌幅收斂至4%，即可見一斑。交易員說，當天散戶買盤約比平常高40倍。

逢低進場買盤如此洶湧，不令人意外。輝達股票今年來大跌約15%後，預期本益比已陡降到11倍左右，讓一些分析師直呼「便宜得離譜」。畢竟輝達不是一家舊經濟牛皮股，而是走在科技創新最前線的公司，股票估值倍數跌到這種地步，看來似已「超跌」。

當然，股票「超賣」，不表示賣壓已經結束。技術分析師指出，輝達股價13日收在162.85美元，已跌破今年3月30日每股165.17美元的收盤價，下一個可能的支撐價位在135~150美元區間--2024年中至2025年中曾是極難攻克的阻力區。

後黃仁勳時代 輝達面臨重重挑戰

黃仁勳離開後，也留給輝達許多問題待解。首先，必須物色下一位正式執行長人選，此人將決定公司未來的走向。

TD Cowen分析師團隊指出，輝達此刻需要「在科技上和營運上顯然有威望」的人士掌舵，再加上暫代執行長的柯蕾絲掌管財務，「可能導致非典型的領導架構」，而這種組合可能使輝達邁向與蘋果當年相似的過渡期，即「願景型」領導人賈伯斯交棒給擅長營運事務的庫克。

執行長交接也可能影響輝達與客戶、供應商的關係。與台積電的關係尤其重要。TD Cowen團隊說，客戶或供應商若是琵琶別抱，「將是情勢未趨穩的明顯跡象」。

其他懸而未決的問題還包括：輝達的AI投資是否照常？誰來接替黃仁勳扮演AI倡導者和宣揚者的角色？TD Cowen分析師表示，這些變數都讓AI投資展望混沌不明。

另一挑戰，是輝達能不能留住重要的主管和員工？在AI人才市場「非常吃緊」之際，關鍵人才的去留，也將左右未來輝達股價走勢。

精華 FAQ

  • 輝達過去1周股價暴跌12.7%，主因是黃仁勳因外遇醜聞辭去執行長，引發市場對公司領導、營運穩定性與AI前景的強烈疑慮。

  • 分析師認為，17日盤後財報與財測、公司可能啟動的大規模庫藏股回購，以及散戶持續逢低買進，都是可能支撐股價止跌的關鍵力量。

  • 輝達仍須找到正式執行長，維持與台積電及客戶供應鏈關係，並解決AI投資方向、發聲代表與高階人才留任等多重變數。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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