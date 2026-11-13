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接替黃仁勳 Nvidia接洽安謀執行長哈斯？董事會回應了

接替黃仁勳 Nvidia接洽安謀執行長哈斯？董事會回應了

中央社舊金山13日專電
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安謀執行長哈斯。（路透）
安謀執行長哈斯。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

輝達董事會正透過獵才公司尋找執行長接班人，外媒傳出安謀執行長哈斯是潛在人選，但公司強調尚未正式接洽，黃仁勳請辭後則由財務長暫代。

輝達（NVIDIA）執行長接班人受到各界關注。輝達董事會今天表示，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。目前針對任何個別候選人的揣測，都還言之過早。

「金融時報」今天引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他列入接替黃仁勳的潛在人選名單。安謀拒絕置評。

哈斯2022年起擔任安謀執行長，10多年前曾於輝達任職約7年，至今仍與黃仁勳及輝達董事會部分成員保持密切關係，是各界聚焦關注的外部候選人。

輝達董事會今天則在一份聲明中指出，「我們正在遴選獵才公司，協助尋找輝達執行長的接班人選。我們尚未正式接洽任何潛在候選人」。

輝達董事會表示，目前針對任何個別候選人的揣測，無論是內部或外部人選，都還言之過早。

黃仁勳在捲入間諜疑雲及婚外情風波後，請辭執行長職務，震撼全球科技業。輝達董事會12日宣布由輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。

黃仁勳過去是推動AI供應鏈提前投資、擴產與技術升級的重要決策者。接班人的考驗，不只是維持AI晶片的技術領先，也在於能否延續黃仁勳的領導力，整合技術研發、全球供應鏈與投資布局，並維繫全球政商關係。

精華 FAQ

  • 董事會表示已開始遴選獵才公司，協助尋找執行長接班人，但目前尚未正式接洽任何潛在候選人，也認為外界對個別人選的揣測仍言之過早。

  • 金融時報引述消息人士指出，安謀執行長哈斯被列入潛在人選。哈斯2022年起任安謀執行長，且10多年前曾在輝達任職約7年，與黃仁勳及部分董事仍保持密切關係。

  • 接班人不只要維持AI晶片技術領先，還得延續黃仁勳整合研發、供應鏈與投資布局的能力，同時維繫全球政商關係，確保輝達在AI產業的領先地位。

黃仁勳 NVIDIA 安謀

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