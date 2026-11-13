接替黃仁勳 Nvidia接洽安謀執行長哈斯？董事會回應了
輝達董事會正透過獵才公司尋找執行長接班人，外媒傳出安謀執行長哈斯是潛在人選，但公司強調尚未正式接洽，黃仁勳請辭後則由財務長暫代。
AI摘要
文章摘要整理：
輝達董事會正透過獵才公司尋找執行長接班人，外媒傳出安謀執行長哈斯是潛在人選，但公司強調尚未正式接洽，黃仁勳請辭後則由財務長暫代。
輝達（NVIDIA）執行長接班人受到各界關注。輝達董事會今天表示，正在遴選獵才公司，協助尋找人選，尚未正式接洽任何潛在候選人。目前針對任何個別候選人的揣測，都還言之過早。
「金融時報」今天引述消息人士指出，輝達董事會已接洽安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），將他列入接替黃仁勳的潛在人選名單。安謀拒絕置評。
哈斯2022年起擔任安謀執行長，10多年前曾於輝達任職約7年，至今仍與黃仁勳及輝達董事會部分成員保持密切關係，是各界聚焦關注的外部候選人。
輝達董事會今天則在一份聲明中指出，「我們正在遴選獵才公司，協助尋找輝達執行長的接班人選。我們尚未正式接洽任何潛在候選人」。
輝達董事會表示，目前針對任何個別候選人的揣測，無論是內部或外部人選，都還言之過早。
黃仁勳在捲入間諜疑雲及婚外情風波後，請辭執行長職務，震撼全球科技業。輝達董事會12日宣布由輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。
黃仁勳過去是推動AI供應鏈提前投資、擴產與技術升級的重要決策者。接班人的考驗，不只是維持AI晶片的技術領先，也在於能否延續黃仁勳的領導力，整合技術研發、全球供應鏈與投資布局，並維繫全球政商關係。
董事會表示已開始遴選獵才公司，協助尋找執行長接班人，但目前尚未正式接洽任何潛在候選人，也認為外界對個別人選的揣測仍言之過早。 金融時報引述消息人士指出，安謀執行長哈斯被列入潛在人選。哈斯2022年起任安謀執行長，且10多年前曾在輝達任職約7年，與黃仁勳及部分董事仍保持密切關係。 接班人不只要維持AI晶片技術領先，還得延續黃仁勳整合研發、供應鏈與投資布局的能力，同時維繫全球政商關係，確保輝達在AI產業的領先地位。
精華 FAQ
董事會表示已開始遴選獵才公司，協助尋找執行長接班人，但目前尚未正式接洽任何潛在候選人，也認為外界對個別人選的揣測仍言之過早。
金融時報引述消息人士指出，安謀執行長哈斯被列入潛在人選。哈斯2022年起任安謀執行長，且10多年前曾在輝達任職約7年，與黃仁勳及部分董事仍保持密切關係。
接班人不只要維持AI晶片技術領先，還得延續黃仁勳整合研發、供應鏈與投資布局的能力，同時維繫全球政商關係，確保輝達在AI產業的領先地位。
上一則