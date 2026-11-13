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Nvidia市值跌破4兆美元 美股漲跌互見

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晶片股遭到拋售，輝達（Nvidia）市值收盤跌破4兆美元。路透
晶片股遭到拋售，輝達（Nvidia）市值收盤跌破4兆美元。路透

AI摘要

文章摘要整理：

輝達市值跌破4兆美元引發晶片股走弱，美股13日漲跌互見；在油價與債市波動、比特幣承壓下，市場仍關注Fed升息與輝達財報。

晶片股遭到拋售，輝達（Nvidia）市值收盤跌破4兆美元，美股13日漲跌互見，但三大主要指數周線仍漲。

道瓊工業指數上漲50.46點或0.1%，收52,347.55點。史坦普500指數下跌30.73點或0.4%，收7,561.67點；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌229.82點或0.91%，收25,136.27點。

從輝達執行長黃仁勳下台，到油價居高不下與公債遭拋售，一連串衝擊導致股市下挫。黃仁勳婚外情風波持續延燒，輝達股價再度走低，也讓該公司17日即將公布的第3季財報更受關注。投資人爭論，圍繞晶片巨頭前領導人的爭議，是否會波及輝達一手推動的整體AI熱潮。

晶片類股普遍下跌，超微（AMD）與博通（Broadcom）走低。

油價持平，在12日油價飆漲引發債市拋售後，市場壓力稍獲紓解。交易員為聯準會（Fed）12月升息做準備，10年期美國公債殖利率13日最高觸及5.17%，創10月以來新高。

市場避險情緒也對比特幣造成壓力，全球最大加密貨幣13日跌破7萬美元，為近3個月來首見。

經濟數據方面，生產者物價指數（PPI）顯示，10月批發物價月增0.3%，低於經濟學家預期的0.4%；但年增率6.5%，凸顯通膨壓力持續，Fed下月可能仍將按計畫升息。

精華 FAQ

  • 因為輝達是AI與晶片族群的核心指標股，市值下滑引發投資人調節相關持股，帶動AMD、博通等晶片股同步走弱，進而拖累那斯達克與史坦普500指數。

  • 道瓊工業指數上漲50.46點，收52,347.55點；史坦普500指數下跌30.73點，收7,561.67點；那斯達克綜合指數下跌229.82點，收25,136.27點。

  • 投資人正關注輝達17日公布的第3季財報，以及Fed下月是否如預期升息；同時，油價、公債殖利率與通膨數據仍可能持續左右風險資產走勢。

NVIDIA 美股 黃仁勳

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