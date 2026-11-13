黃仁勳下台陰影持續籠罩 史坦普那指翻黑 費半愈跌愈深
美股早盤因輝達前執行長黃仁勳醜聞離任與市場疑慮升溫而轉弱，費半跌勢最深，但通膨數據雖降溫，聯準會12月升息仍幾乎確定。
AI摘要
文章摘要整理：
美股早盤因輝達前執行長黃仁勳醜聞離任與市場疑慮升溫而轉弱，費半跌勢最深，但通膨數據雖降溫，聯準會12月升息仍幾乎確定。
美股13日早盤開高走低，輝達（NVIDIA）股價由紅翻黑，反映前執行長黃仁勳因外遇醜聞離任的陰影持續籠罩。
史坦普500指數、那斯達克指數早盤轉跌，分別跌0.1%與0.4%，費城半導體指數跌幅也擴大，挫近3%、台積電ADR跌1.3%，前幾天大漲的超微。道瓊工業指數漲0.2%。
輝達前執行長黃仁勳因接連爆出婚外情，在12日辭職下台，其中一名對象遭指為共諜的黃樂，輝達股價原本有望隨黃仁勳去職而擺脫不確定性陰霾，卻在早盤轉跌，目前下挫2%。
然而，Yahoo財經資深記者夏班說，如果輝達與整個AI概念股能順利挺過這場風暴，對這家公司及整個產業而言，反而可能是一場重大勝利，
他說，在「沒有黃仁勳的世界裡，對高瞻遠矚創辦人的個人崇拜將隨之瓦解，真正重要的只剩數字與論據。如果這些數字依然亮眼、投資理由仍具說服力，AI概念股的基本面反而更顯穩固」。
美國10月生產者物價指數（PPI）月增0.3%、年增6.5%，均低於市場預期，顯示通膨壓力似有緩和，不過，基於年增率仍高達6.5%，聯準會（Fed）12月升息幾成定局。
國際油價13日變動不大，西德州中級原油期貨每桶維持在88美元以上，布蘭特原油期貨則站穩96美元。
主因是輝達前執行長黃仁勳因外遇醜聞辭職後，市場對公司治理與AI概念股前景仍有疑慮，帶動輝達股價轉跌，並拖累史坦普500與那斯達克翻黑。 史坦普500早盤跌0.1%，那斯達克跌0.4%，費城半導體指數跌近3%，台積電ADR跌1.3%，道瓊則逆勢漲0.2%，顯示科技與半導體承壓最重。 10月PPI月增0.3%、年增6.5%低於預期，顯示通膨略有緩和，但年增率仍偏高，讓12月升息幾成定局；同時油價變動不大，整體通膨壓力仍未完全解除。
精華 FAQ
主因是輝達前執行長黃仁勳因外遇醜聞辭職後，市場對公司治理與AI概念股前景仍有疑慮，帶動輝達股價轉跌，並拖累史坦普500與那斯達克翻黑。
史坦普500早盤跌0.1%，那斯達克跌0.4%，費城半導體指數跌近3%，台積電ADR跌1.3%，道瓊則逆勢漲0.2%，顯示科技與半導體承壓最重。
10月PPI月增0.3%、年增6.5%低於預期，顯示通膨略有緩和，但年增率仍偏高，讓12月升息幾成定局；同時油價變動不大，整體通膨壓力仍未完全解除。
上一則
黃仁勳曾批Nvidia代理CEO「只會看報表」：像受驚的鹿
下一則