黃仁勳如推銷員全球經營政商人脈 彭博：離任後輝達面臨考驗
彭博指出，黃仁勳卸任執行長後，輝達仰賴他親自經營的全球政商人脈、集權式管理與接班安排，都將受到嚴峻考驗。
AI摘要
文章摘要整理：
彭博指出，黃仁勳卸任執行長後，輝達仰賴他親自經營的全球政商人脈、集權式管理與接班安排，都將受到嚴峻考驗。
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務。彭博資深記者指出，黃仁勳過去憑藉「推銷員般的自信」，親自站上第一線經營全球政商人脈，如今離任，這些人脈及獨特的公司管理制度雙雙面臨考驗。
彭博旗下科技新聞頻道Bloomberg Tech今天發布訪談影片，由主持人魯德洛（Ed Ludlow）訪問資深記者張秀春（Emily Chang），討論黃仁勳離任對輝達的影響。
張秀春上個月跟隨黃仁勳走訪歐洲，4天內前往法國、英國、瑞典及德國，近距離觀察黃仁勳與各國政商領袖、科技業者的互動。
張秀春形容，黃仁勳走到哪裡都是全場焦點，受到科技開發人員簇擁，現場大排長龍，隊伍從門口延伸至街上。他也與各國領袖、科技公司執行長、創業家及媒體熱絡交流，展現強烈的個人號召力。
張秀春表示，外界常以「推銷員般的自信，彷彿清楚知道全世界想要什麼」形容黃仁勳。她指出，輝達至今仍擁有市場上最好的人工智慧晶片，黃仁勳個人對公司的成功扮演重要角色。
張秀春說，這趟歐洲行讓她親眼看見，黃仁勳與各國政府官員的關係有多麼密切。如今他離任，這些長期建立的人脈可能受到衝擊，包括近年與美國總統川普建立的直接聯繫。
黃仁勳的個人領導風格，也反映在輝達的組織架構上。盧德洛指出，輝達約60名主管直接向黃仁勳報告，再由這些主管管理旗下數萬名員工。張秀春認為，這套以黃仁勳為核心的管理模式，過去被視為輝達成功的關鍵，如今卻使接班與公司治理面臨難題。
張秀春指出，黃仁勳是輝達成立33年來唯一的執行長，公司內部目前沒有明顯的接班人選。雖然財務長克瑞斯（Colette Kress）已暫代執行長，但輝達如何延續黃仁勳獨特的領導方式，仍是一大挑戰。
黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）曾被外界點名可能接班，目前擔任產品與技術行銷資深總監。張秀春回憶，黃敏珊全程陪同父親訪歐，幾次在記者等候採訪時，還安排工作人員送上食物與飲料。
黃仁勳的兒子黃勝斌（Spencer Huang）及女婿也在輝達工作。不過，黃仁勳上個月接受彭博專訪時曾表示，不願把執行長職務強加給子女，如果他們有意接班，必須憑自己的能力爭取。
在中國晶片政策方面，張秀春指出，黃仁勳長期主張向中國出售美國先進晶片，讓中國AI產業持續使用美國技術，避免中國自行發展替代能力。她認為這是輝達整體的政策立場，但隨著國安爭議浮現，這項主張也面臨重新檢視。
彭博認為，輝達最先面臨的是黃仁勳親自建立的全球政商人脈能否延續。這些關係包含各國政府官員、科技領袖與美國政治圈，過去都高度依賴他本人維繫。 他在法國、英國、瑞典與德國受到科技開發者簇擁，現場排隊人潮延伸到街上，並與領袖、執行長、創業家及媒體熱絡互動，展現強烈號召力與推銷式風格。 因為輝達約60名主管直接向黃仁勳報告，整體制度高度依賴他個人。公司成立33年來他也是唯一執行長，內部缺乏明顯接班人，使治理與領導延續成為難題。
精華 FAQ
彭博認為，輝達最先面臨的是黃仁勳親自建立的全球政商人脈能否延續。這些關係包含各國政府官員、科技領袖與美國政治圈，過去都高度依賴他本人維繫。
他在法國、英國、瑞典與德國受到科技開發者簇擁，現場排隊人潮延伸到街上，並與領袖、執行長、創業家及媒體熱絡互動，展現強烈號召力與推銷式風格。
因為輝達約60名主管直接向黃仁勳報告，整體制度高度依賴他個人。公司成立33年來他也是唯一執行長，內部缺乏明顯接班人，使治理與領導延續成為難題。
上一則