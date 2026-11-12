「輝達之道」作者談黃仁勳接班人 看好哈斯、巴克延續成功故事

輝達（NVIDIA）董事會12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行副總裁暨財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 《輝達之道》作者金泰認為黃仁勳離任後，輝達仍可持續成長，前提是由哈斯或巴克等合適人選接棒。

黃仁勳 辭職後，「輝達 之道」作者金泰（Tae Kim）發文指出，董事會已有一份接班人名單，在經歷黃仁勳風波後，很可能對候選人進行徹底審查。儘管外界有諸多揣測，最適任的2人是安謀執行長哈斯與輝達負責資料中心客戶業務的巴克。

金泰著有「輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密」（The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant）一書，曾長期研究輝達內部管理方式。

輝達（NVIDIA ）董事會今天宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行副總裁暨財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。

金泰今天在自己的科技分析部落格發文，以「誰能接班，讓輝達延續成功？」為題，指出連續的婚外情事件讓輝達董事會難以接受，因此迅速採取行動撤換黃仁勳。

此外，也有人擔心，未來還有更多類似關係曝光。他的文章被多位業界人士分享。

金泰表示，最近幾天，許多人引用他書中內容，提及他曾認為輝達失去黃仁勳將不知何去何從，但他的看法已經有所改變。他不認為輝達的故事就此結束，這家公司擁有深厚的人才陣容，負責執行各項工作。他現在更相信，即使換了新的執行長，輝達仍然能夠持續蓬勃發展。但前提是必須選對人。而在他看來，只有2個適合人選。

他指出，第一位是安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。哈斯曾在輝達工作長達7年，離開輝達後，已經證明自己是一位非常成功的領導者，對技術有深入理解，具備擔任上市公司執行長所需要的對外溝通能力，也擁有廣受肯定的企業經營管理經驗。

金泰認為，身為前輝達高階主管，哈斯十分熟悉輝達高階管理團隊。他也曾聽說，過去在哈斯底下工作的輝達員工都非常喜歡與他共事。哈斯會是非常出色的人選。

至於第二位，則是輝達超大規模運算與高效能運算部門副總裁巴克（Ian Buck）。

金泰寫到，巴克身為統一計算架構（CUDA）發明者，是輝達最重要人物之一，監督輝達提供給超大規模雲端服務業者及其他客戶的AI硬體與軟體產品，具備帶領輝達邁向下一階段所需的工程技術知識、經驗、資料中心客戶的關係，以及員工的尊重。

若有巴克、再加上GPU工程部門資深副總裁艾爾本（Jonah Alben），輝達的長期技術發展藍圖就能維持完整，不致受到影響。

他並提到，市場對AI運算能力的需求極為強勁，需求不會因為黃仁勳卸任就此消失。

近期，各界已預測多位潛在人選，除上述2人之外，其他也包括被川普點名的蘋果公司（Apple）執行董事長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰。

根據預測市場網站Polymarket數據，巴克以29%的勝率居於領先地位，哈斯以6%位居第三，居於第二的則是接任臨時執行長的柯蕾絲，而柯蕾絲核心專長是企業財務管理。

無論誰接任執行長，都將面臨到如何維持輝達在AI領域主導地位的挑戰。