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「輝達之道」作者談黃仁勳接班人 看好哈斯、巴克延續成功故事

中央社舊金山12日專電
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輝達（NVIDIA）董事會12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行...
輝達（NVIDIA）董事會12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行副總裁暨財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

《輝達之道》作者金泰認為黃仁勳離任後，輝達仍可持續成長，前提是由哈斯或巴克等合適人選接棒。

黃仁勳辭職後，「輝達之道」作者金泰（Tae Kim）發文指出，董事會已有一份接班人名單，在經歷黃仁勳風波後，很可能對候選人進行徹底審查。儘管外界有諸多揣測，最適任的2人是安謀執行長哈斯與輝達負責資料中心客戶業務的巴克。

金泰著有「輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密」（The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant）一書，曾長期研究輝達內部管理方式。

輝達（NVIDIA）董事會今天宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務；現任執行副總裁暨財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任臨時執行長。

金泰今天在自己的科技分析部落格發文，以「誰能接班，讓輝達延續成功？」為題，指出連續的婚外情事件讓輝達董事會難以接受，因此迅速採取行動撤換黃仁勳。

此外，也有人擔心，未來還有更多類似關係曝光。他的文章被多位業界人士分享。

金泰表示，最近幾天，許多人引用他書中內容，提及他曾認為輝達失去黃仁勳將不知何去何從，但他的看法已經有所改變。他不認為輝達的故事就此結束，這家公司擁有深厚的人才陣容，負責執行各項工作。他現在更相信，即使換了新的執行長，輝達仍然能夠持續蓬勃發展。但前提是必須選對人。而在他看來，只有2個適合人選。

他指出，第一位是安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）。哈斯曾在輝達工作長達7年，離開輝達後，已經證明自己是一位非常成功的領導者，對技術有深入理解，具備擔任上市公司執行長所需要的對外溝通能力，也擁有廣受肯定的企業經營管理經驗。

金泰認為，身為前輝達高階主管，哈斯十分熟悉輝達高階管理團隊。他也曾聽說，過去在哈斯底下工作的輝達員工都非常喜歡與他共事。哈斯會是非常出色的人選。

至於第二位，則是輝達超大規模運算與高效能運算部門副總裁巴克（Ian Buck）。

金泰寫到，巴克身為統一計算架構（CUDA）發明者，是輝達最重要人物之一，監督輝達提供給超大規模雲端服務業者及其他客戶的AI硬體與軟體產品，具備帶領輝達邁向下一階段所需的工程技術知識、經驗、資料中心客戶的關係，以及員工的尊重。

若有巴克、再加上GPU工程部門資深副總裁艾爾本（Jonah Alben），輝達的長期技術發展藍圖就能維持完整，不致受到影響。

他並提到，市場對AI運算能力的需求極為強勁，需求不會因為黃仁勳卸任就此消失。

近期，各界已預測多位潛在人選，除上述2人之外，其他也包括被川普點名的蘋果公司（Apple）執行董事長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰。

根據預測市場網站Polymarket數據，巴克以29%的勝率居於領先地位，哈斯以6%位居第三，居於第二的則是接任臨時執行長的柯蕾絲，而柯蕾絲核心專長是企業財務管理。

無論誰接任執行長，都將面臨到如何維持輝達在AI領域主導地位的挑戰。

精華 FAQ

  • 他指出黃仁勳捲入連續婚外情風波後，董事會難以接受相關情況，因此會對接班人進行徹底審查，避免再出現管理與形象上的風險。

  • 他最看好安謀執行長哈斯與輝達超大規模運算及高效能運算部門副總裁巴克，認為兩人都具備延續輝達成功所需的能力與經驗。

  • 巴克是CUDA發明者，掌握輝達核心技術，也負責超大規模雲端客戶的AI硬體與軟體產品，兼具技術、客戶關係與員工支持，能延續長期藍圖。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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