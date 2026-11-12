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黃仁勳離職添AI變數、美債殖利率飆 3大指數收黑

黃仁勳請辭後 Nvidia新任領導層致員工備忘錄全文

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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隨著婚外情與國安疑慮風波持續擴大，黃仁勳今天辭去輝達（Nvidia）總裁和執行長...
隨著婚外情與國安疑慮風波持續擴大，黃仁勳今天辭去輝達（Nvidia）總裁和執行長等職務，結束33年掌舵生涯，輝達新任領導層隨後出面安撫員工，並說明公司後續規畫。路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因爭議請辭後，輝達由柯蕾絲暫代執行長，董事會並展開正式接班遴選，新領導層透過內部備忘錄安撫員工並強調公司未來規畫。

隨著婚外情與國安疑慮風波持續擴大，黃仁勳今天辭去輝達（Nvidia）總裁和執行長等職務，結束33年掌舵生涯，輝達新任領導層隨後出面安撫員工，並說明公司後續規畫。

根據「商業內幕」（Business Insider）取得的內部備忘錄，臨時執行長柯蕾絲（Colette Kress）和新任董事會主席瓊斯（Harvey Jones）針對高層人事異動提出說明，並闡述公司未來計畫。

柯蕾絲表示，輝達高層將於本月18日召開全體員工大會，討論公司的未來；瓊斯則說，董事會正在物色正式繼任人選，內部和外部候選人都在考慮之列。

以下為兩人備忘錄全文：

●柯蕾絲

親愛的輝達同仁：

我對這家公司和其未來抱持著堅定的信心。最重要的是，我相信你們每一個人，也相信我們的客戶與合作夥伴，以及我們每天在全球經濟中扮演的重要角色。

董事會、高階主管團隊和我都知道，這段期間對大家而言格外艱難。我希望各位知道，我們非常感謝大家展現出的韌性、專業素養和一如既往的敬業精神。謝謝大家。

這家公司之所以能有如此卓越的成就，歸功於各位每天付出的努力。你們是我們最重要的力量。接下來幾天裡，領導層將進一步向大家說明公司的共同前景，我們也將於太平洋時間11月18日上午9時召開全體員工大會。

我們在打造推動人工智慧（AI）革命技術方面扮演至關重要的角色，未來還有許多重要工作等待我們完成。因此，讓我們攜手前行，以一貫的決心與投入，延續這家公司始終秉持的精神。

感謝大家所做的一切。

柯列特（柯蕾絲）

●瓊斯

親愛的輝達員工：

我寫這封信是為了向大家說明一項重要消息，黃仁勳已辭去執行長和董事會成員職務，董事會已委任財務長柯列特（柯蕾絲）出任代理執行長一職，同時展開正式接班人選的遴選工作，內部和外部人選都將納入考量，而我將擔任輝達首任董事會主席。

柯列特擔任財務長已超過13年，一直是輝達成長與資本策略的重要規劃者。她對公司業務及我們所處市場有著深刻的了解。董事會對柯列特充滿信心，相信她能兌現我們對股東、客戶、合作夥伴以及每一位員工所做的承諾。

黃仁勳對輝達的貢獻極為深遠，輝達是全球最具影響力的科技巨頭之一。我們開創加速運算技術、定義了現代繪圖處理器（GPU），並打造出推動AI發展的平台。

董事會非常重視我們作為這家偉大企業管理者所肩負的責任。

公司的實力源自於我們的員工、領導團隊、技術優勢和合作夥伴生態系統。我堅信，在柯列特領導下，加上董事會全力支持，我們將持續拓展業務，並引領業界向前邁進。感謝大家專注於工作、展現專業精神，以及對輝達的投入與奉獻。

輝達董事會主席 哈維瓊斯

精華 FAQ

  • 內文指出，隨著婚外情與國安疑慮風波持續擴大，黃仁勳今天辭去輝達總裁和執行長等職務，並結束33年掌舵生涯。

  • 董事會已委任財務長柯蕾絲擔任代理執行長，同時啟動正式接班人選遴選，內部與外部候選人都在考慮之列，並由哈維瓊斯出任董事會主席。

  • 柯蕾絲表示領導層將在太平洋時間11月18日上午9時召開全員員工大會，向員工說明公司的共同前景，並強調輝達將持續投入AI相關技術發展。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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