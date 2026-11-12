黃仁勳離職添AI變數、美債殖利率飆 3大指數收黑

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12日離職，為AI熱潮帶來新的不確定性，加上美國公債殖利率上揚，美股主要指數12日全面收黑。路透

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳離職風波、殖利率飆升與通膨疑慮交織，拖累美股三大指數全面收黑，輝達領跌，AI與加密資產也承壓。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 12日離職，為AI熱潮帶來新的不確定性，加上美國公債殖利率 上揚，美股主要指數12日全面收黑。

道瓊工業指數下跌189.40點，或0.36%，收在52,297.09點；史坦普500指數下跌26.98點，或0.35%，收在7,592.40點；以科技股為主的那斯達克綜合指數在前一天晶片股領漲反彈後，12日也回跌100.10點，或0.39%，收在25,366.09點。

由於投資人憂心通膨疑慮再起、聯準會（Fed）可能進一步升息，指標10年期美國公債殖利率攀升至5%以上。

輝達股價盤中跌幅雖有收斂，終場仍重挫4%。這家晶片大廠長期處於AI投資熱潮的核心，帶動今年美股走高，且在AI產業各領域擁有廣泛的合作夥伴與投資布局；外界也因此高度關注，黃仁勳據報的婚外情與離職風波，恐對整體市場引發多大的連鎖效應。路透12日更報導，黃仁勳被指涉及第三段婚外情。

其他晶片股表現分歧，英特爾（Intel）與美光（Micron）走跌，博通（Broadcom）及輝達競爭對手超微（AMD）則逆勢上漲。

這場風波成為最新一起動搖投資人對AI交易信心的事件，也讓AI新創公司Anthropic預定下周登場的首次公開發行（IPO）承受更大壓力，表現不容有失。

能源價格方面，在連續一周下跌後，布蘭特原油期貨急轉直上，漲至每桶96美元。美國總統川普發表的談話引發外界擔憂美伊衝突看不到盡頭，進而推升油價走高。

另一方面，10日公布的通膨報告高於預期後，華爾街分析師迅速調整預測，認為Fed將擴大升息幅度與次數。

外界分析，央行立場轉趨鷹派，對美國借款人及加密貨幣等高風險資產相當不利。多數數位資產12日普遍走低，比特幣重挫並跌破7萬2000美元大關。