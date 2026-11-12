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黃仁勳離任 衝擊全球AI產業與改變美晶片輸出政策

中央社華盛頓12日專電
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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務震撼全球科技圈、金融界及政界。路透
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務震撼全球科技圈、金融界及政界。路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭去輝達執行長後，晶片流向中國與國安爭議持續延燒，也推升美國國會加緊推動更嚴格的AI晶片出口管制。

輝達創辦人黃仁勳辭去執行長職務震撼全球科技圈、金融界及政界。黃仁勳去職預料將衝擊全球人工智慧晶片產業鏈動向，及強化美國政界推動限縮晶片輸出政策。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳疑涉中國間諜案，美國媒體11日持續報導他與副總裁鮑爾（Kimberly Powell）另一段婚外情，董事會當日召開臨會。美股12日開盤前，媒體報導黃仁勳已辭去執行長職務，財務長柯蕾絲（Colette Kress）獲任為臨時執行長。

紐約時報（New York Times）等美國媒體長期追蹤報導，輝達晶片在出口禁令下，於2024至2025年間，向美國情報機構判定為中國間諜的黃樂（Alice Huang）掌控的資料中心公司Megaspeed，銷售約48億美元的晶片，除了在馬來西亞等地運作外，部分晶片可能流進中國。

黃仁勳在1993年創設輝達，專精圖形處理器（GPU）設計，在人工智慧強烈需求下成為帶動風潮的偶像級領袖，去職後，輝達晶片流向與中國間諜等事件持續發酵。部分川普（Donald Trump）政府官員將焦點指向商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與次長凱斯勒（Jeffrey Kessler），未將Megaspeed列入禁止晶片輸出的實體名單內。

跨黨派國會議員計劃在明年一月新任期前，繼續推動限制晶片輸出相關法案，並納入2027國防授權法案（2027 NDAA）。

參院銀行委員會共和黨籍資深議員克萊默（Kevin Cramer）、眾議員貝肯（Don Bacon）、蘇布拉馬尼亞姆（Suhas Subramanyam）等曾公開要求黃仁勳去職，黃離任並請辭董事後，輝達晶片流向、情報機構指控的中國間諜事件與美國晶片政策調整，仍需釐清。

民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與昆斯（Chris Coons）致函盧特尼克、國務卿暨國安顧問魯比歐（Marco Rubio）與白宮幕僚長米勒（Stephen Miller），要求保留與輝達的聯絡資料。

外交委員會主席馬斯特（Brian Mast）、情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）與美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）曾聯名要求黃仁勳18日赴國會進行閉門聽證。

穆勒納爾在黃仁勳離任後於新聞稿指出，輝達與其他美國AI企業的成功符合國家利益，美國公司絕不應讓中國業者取得最先進晶片，危害國家安全。輝達現在必須改變作法，任命視國安為首要任務的領導層。國會必須迅速採取行動，在年底國防授權法案中通過跨黨派提出的出口管制立法。

美國國會已有人工智慧看守法案（AI Overwatch Act）、晶片安全法案（Chip Security Act）與硬體技術多邊協調管制法案（MATCH Act）等，3項主要限制與規管晶片出口的立法在委員會程序中，部份兩黨議員希望年底通過並納入年度國防授權法。

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精華 FAQ

  • 此事震撼全球科技、金融與政界，外界預期將衝擊AI晶片產業鏈與輝達治理，也會強化美國政界對限制晶片輸出的推動力道。

  • 報導指輝達晶片在出口禁令下，仍疑似透過Megaspeed等資料中心公司流向中國，且相關公司與被美國情報機構判定為中國間諜者有關。

  • 跨黨派議員計劃在新任期前推動相關法案，並爭取納入2027 NDAA；AI Overwatch Act、Chip Security Act與MATCH Act也在持續審議中。

黃仁勳 輝達 間諜

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