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黃仁勳辭去Nvidia職務⋯今日5件事

黃仁勳辭輝達執行長 法人：牽動2028年後AI版圖

中央社台北12日電
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人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）。路透
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）。路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳因個人風波辭去輝達執行長，法人認為短期不致衝擊AI晶片供需，但市場信心、估值與未來3到5年產品節奏、產業競爭版圖恐受影響。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情與國安風波後，今天辭去執行長，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）兼任臨時執行長。法人初步分析，黃仁勳卸任短期內不會改變AI晶片供需，首波衝擊主要落在市場信心與評價面，但2028年後恐牽動輝達新品節奏與產業競爭版圖。

黃仁勳從小在台南生活，5歲隨家人搬往泰國，9歲與哥哥赴美求學；1993年他創辦輝達並掌舵長達33年，成功帶領輝達從一家繪圖晶片設計公司，蛻變為全球AI與加速運算的霸主，市值一度躍居全球之冠。

近年黃仁勳多次來台，與台積電、鴻海、廣達等台灣供應鏈夥伴建立深厚革命情感，多次在公開場合強調「台灣是全球AI核心」，今年5月更親自出席在北投士林科技園區舉辦的輝達台灣員工大會，公開台灣新總部設計，展現對台灣研發能量與生態系的高度重視。

然而，黃仁勳卻因個人風波與國安疑慮辭去輝達職務。法人認為，黃仁勳下台不會立即改變AI晶片的供需，但可能改變輝達未來3到5年的競爭優勢、AI產業的投資節奏，因為輝達現在不只是繪圖處理器（GPU）供應商，更是AI基礎建設的技術整合者、產業協調者，黃仁勳同時扮演這兩個角色。

法人認為，以實際面而言，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google、Meta等客戶不會只因為執行長更替，就立即取消既有AI訓練與推論需求。現有產品設計、晶圓代工、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）與伺服器生產不會突然中斷，預期第一波衝擊主要落在評價面與市場信心，而非立即出現營收流失。

不過，法人也點出仍有多項變數值得觀察，包括後續調查是否涉及國家安全、技術機密或美國出口管制等敏感議題，都將影響市場對輝達的長期估值。

回顧黃仁勳過去的關鍵決策，從推動CUDA軟體生態系、資料中心加速運算，到AI網路互連與整機櫃式架構，皆展現極強的產業前瞻性。法人直言，若下一任永久執行長只能延續既有的產品藍圖，卻無法精準判斷下一個技術轉折點，輝達面臨的最大風險並非立刻被競爭對手取代，而是從「領導產業方向」逐漸退居「追隨市場需求」，進而導致新品開發速度與市場領先優勢下滑。

法人進一步推估，近兩年因AI產品時程規劃皆已底定，台灣相關供應鏈仍處於強勢成長態勢；但若未來3年輝達規格更新速度放緩，GPU供應鏈的升級步調與價格成長幅度也將隨之趨緩，實質影響預料將落在2028年之後。

相較之下，法人認為特殊應用晶片（ASIC）的成長風險較低。在GPU未來3年迭代速度可能趨緩的預期下，雲端大廠自行開發AI晶片的意願將更為強烈，ASIC發展態勢反而更加明確。

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精華 FAQ

  • 法人認為不會立即出現明顯營運衝擊。微軟、亞馬遜、Google、Meta等客戶的AI訓練與推論需求仍在，既有晶圓代工、先進封裝、HBM與伺服器生產也不會突然中斷。

  • 首波衝擊主要會落在市場信心與評價面，而非立刻的營收流失。若後續調查牽涉國安、技術機密或美國出口管制，才可能進一步影響輝達的長期估值與投資人預期。

  • 因為近兩年的AI產品時程已底定，台灣供應鏈仍可維持強勢成長；但若未來3年輝達規格更新放緩，GPU升級與價格成長也會趨緩，實質影響較可能在2028年後浮現。

黃仁勳 輝達 AI

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