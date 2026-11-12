美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

AI摘要 文章摘要整理： 克魯曼以黃仁勳桃色醜聞為切入點，批評川普政府與MAGA陣營默許危及國安的行為，並指出金錢與意識形態正侵蝕美國利益。

人工智慧（AI）產業代表人物黃仁勳 因為與疑似女共諜和公司女部屬爆婚外情醜聞，已辭去輝達（Nvidia）執行長職務。這起桃色風暴引起議論紛紛，知名經濟學者克魯曼 也評論此事。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼12日發表「叛國氣候：MAGA為何讓美國再度衰弱」一文說：「黃仁勳是個笨蛋，不該再允許他接近任何國家安全相關事務。」

克魯曼認為，輝達這場桃色風暴，絕不只是黃仁勳一人對妻子不忠的醜事，也反映出美國政府高層普遍的「背叛」行為。因為黃仁勳的緋聞顯然對美國利益構成威脅，但川普政府對此事的處理方式，基本上是試圖提供掩護，不料最後欲蓋彌彰。

他指出，川普2.0主政兩年來，美國的全球地位江河日下。全世界不再相信美國能信守協議承諾，或保衛盟邦。同時，美國似乎也對懲罰敵國無能為力，基本上已輸掉與伊朗的軍事作戰，也在貿易戰中敗給中國，甚至還可能輸掉與中國的科技爭霸戰。

叛國行為可能出自於意識形態

為什麼美國會淪落得這麼快？克魯曼歸咎於川普政府官員既無能，又帶有明顯的「叛國」成分--川普政府要角或接近川普人士對一些削弱美國國家安全的行為明知故犯。不確定法律上是否構成「叛國」行為，但至少道德上已對國家不忠。

克魯曼說，叛國行為可能是意識形態使然。例如川普、馬斯克等人親俄羅斯、扯烏克蘭後腿，協助反西方獨裁者打壓親西方民主國家，也許是骨子裡認同專制獨裁統治的意識形態作祟。不過，川普及其身邊人士或許也希望，莫斯科若打贏俄烏戰爭，可能從獲利豐厚的商業交易大撈一筆。

叛國行為也可能受金錢利益趨使

但叛國行為更可能受金錢趨使。他不認為從事MAGA（讓美國再度偉大）運動者，會把中國大陸國家主席習近平奉為榜樣。然而，明知中國大陸是美國科技競賽的對手國，卻容許輝達尖端晶片銷陸，削弱美國相對於中國大陸的一大競爭優勢，這種企圖掩護黃仁勳、看似令人費解的決定，他認為動機顯然是錢--撈錢來支應川普偏愛的計畫。

克魯曼舉例說，輝達就出資2,500美元贊助川普整修白宮宴客廳。而且，數億美元的資金似已從AI產業流向川普。他認為，川普身邊人士都設法掩護黃仁勳，因為擔心醜聞一旦曝光，將傷害AI產業，讓他們頓失一大資金來源。

克魯曼說，其他類似情事想必很多，最明顯的就是川普女婿庫許納收受中東獨裁統治者巨款，即使未見明顯交換條件，也構成大醜聞。他推測，那筆錢可能換得川普政府給一些好處，是什麼好處不得而知，但或許終會曝光。

諷刺的是，老是愛搖旗吶喊「愛美國」的人士，其實根本不愛國，完全不願為國家利益，犧牲個人的利益或機會。