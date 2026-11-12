黃仁勳辭執行長並退出董事會 AI巨擘輝達前景添變數

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳12日辭去總裁兼永久執行長職務，即刻生效，讓人工智慧（AI）產業失去最重要的推手，也讓這家由他一手打造為AI巨擘的晶片製造商前景蒙上陰影。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳突然辭去輝達執行長並退出董事會，財務長暫代職務，市場擔憂公司治理、AI投資與美中晶片政策都將受影響。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 今天辭去總裁兼永久執行長職務，即刻生效，讓人工智慧（AI）產業失去最重要的推手，也讓這家由他一手打造為AI巨擘的晶片製造商前景蒙上陰影。

路透報導，輝達今天表示，財務長克瑞斯（Colette Kress）將出任臨時執行長（CEO），董事會正啟動永久執行長的遴選工作，將考慮內外部候選人。輝達並任命新思科技（Synopsys）前執行長、輝達董事瓊斯（Harvey Jones）為公司首位董事長。

黃仁勳是輝達共同創辦人，持股約3.61%，為公司第4大股東，他也將退出董事會。

美國股市開盤後，輝達股價重挫逾6%，並拖累大盤走勢。

一名消息人士先前告訴路透，輝達董事會正在開會決定是否撤換他。根據輝達公司章程，只要過半數董事投票同意，「不論有無理由」都可將黃仁勳解職。

輝達總共有11位董事，除了黃仁勳，其餘均被視為獨立董事。

黃仁勳離職，讓這家市值4兆美元的公司陷入不確定性，也可能打亂他協助挹注資金的AI生態系。過去他將輝達日益龐大的現金，重新投入雲端服務供應商、供應商及業界規模最大的研究實驗室。

向來資金充裕的科技巨擘，如今現金消耗速度飆升、負債增加，外界質疑AI熱潮能否帶來回報，投資人對AI類股的信心早已動搖。

黃仁勳一直致力維持輝達進入中國市場的管道，且與美國總統川普（Donald Trump）關係密切，因此他的離職也可能對美國晶片出口政策帶來深遠影響。

川普8日表示，黃仁勳「為我國做出了不起的貢獻」，並表示，黃仁勳告訴他，自己完全不知道與他有婚外情的中國女子是間諜。

多年來，輝達是追求頂級繪圖效能玩家的首選。但輝達晶片也能同時進行大量運算，使其成為推動AI熱潮的「石油」，也是美中爭奪這項科技主導權的戰略資源，並讓輝達躍居全球市值最高的公司。

這使得黃仁勳成為有如搖滾巨星般的執行長。在台灣和南韓，粉絲將他團團包圍，要求他在書籍、海報，有時甚至在身體上簽名。他的影響力之大，甚至只要在活動中提及公司名稱，就能帶動相關股票價格波動。

但近日媒體報導陸續揭露，他與總部位於新加坡的雲端公司Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）的親密關係後，他的行為受到更嚴格檢視。美國當局已認定，黃樂是中國情報機構的運用人員。

雪上加霜的是，紐約時報（The New York Times）昨天報導，黃仁勳也與直接向他匯報工作的輝達醫療保健副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

報導指出，華府也曾調查Megaspeed，懷疑這家公司協助中國取得遭美國出口管制限制的先進AI晶片。Megaspeed是輝達的正式雲端合作夥伴，享有優先取得輝達晶片的資格，這項合作夥伴身分令同業稱羨。北京已否認黃樂是間諜。

本月稍早，輝達董事會展開調查，由獨立董事主導、外部法律顧問協助，以釐清黃仁勳是否成為外國情報行動鎖定的目標。董事會當時曾表達對他有信心。