黃仁勳下台後 Nvidia面臨的三大挑戰才要開始

Nvidia執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳辭任執行長後，輝達面臨高層交接、本人去向及人才流失3大挑戰，投資人正關注公司如何穩住信心。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)執行長黃仁勳 (Jensen Huang)12日早晨宣布辭去執行長，雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，投資機構Stifel分析師羅伊(Ruben Roy)指出，接下來對輝達股價來說，真正的關鍵影響在於如何處理高層人事異動。

報導指出，輝達即將面臨的三大挑戰值得投資人注意：

＊臨時執行長是否釋放任何訊號

出任臨時執行長的輝達財務長柯蕾絲(Colette Kress)是科技圈最受敬重的財務長之一，但如果暫代期間過久，對於輝達未來發展而言，只會增加更多不確定性。

＊黃仁勳將何去何從

先前有媒體報導傳出，黃仁勳可能保留董事會席次或轉任顧問。對於看漲輝達股票的投資人來說這是好消息，但如果考慮外界觀感以及黃仁勳面臨檢視與日俱增，這些狀況都不太可能發生，因為只會造成輝達持續受到壓力。

＊關鍵員工是否能夠留住

輝達之所以能夠吸引到科技界最頂尖的人才，其中一項因素是科技人才渴望跟黃仁勳共事，一同推動他對未來科技的使命願景。一旦黃仁勳離開，核心團隊成員繼續留在公司的意願恐將降低。

一般預料，輝達將迅速採取行動以保留關鍵人才，尤其是直接向黃仁勳匯報的工程部門、營運部門資深人員。