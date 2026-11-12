美股早盤／黃仁勳辭職下台 Nvidia市值跌破4兆美元
輝達因黃仁勳辭職消息重挫，市值跌破4兆美元，連帶壓抑AI與科技股；同時川普談話推升美伊緊張，帶動油價與能源股走高。
AI摘要
文章摘要整理：
輝達因黃仁勳辭職消息重挫，市值跌破4兆美元，連帶壓抑AI與科技股；同時川普談話推升美伊緊張，帶動油價與能源股走高。
美股12日早盤漲跌互見，輝達(Nvidia，又譯英偉達)股價因執行長黃仁勳辭職而大跌8%，市值也跌破4兆美元，川普的社群發言也讓美伊關係再生變數，導致油價攀高。
道瓊工業指數12日早盤小漲44點，或0.1%；史坦普500和那斯達克指數則分別下跌0.6%和1.1%；費城半導體指數則下跌2.5%；台積電ADR下跌2.6%。
黃仁勳因近日爆出與疑似中國女間諜黃樂的桃色風波，在12日美股盤前正式宣布辭去輝達執行長和董事會成員等職務，導致輝達股價早盤大跌逾14%，該公司市值也因此跌破4兆美元
在此消息發布後，輝達對手超微和博通的早盤股價分別上漲1.8%和4.5%。不過，其他AI交易的主要股票卻跟著輝達下跌。軟體公司甲骨文股價下跌2.5%，新雲端公司 Nebius則因財測讓投資人大失所望，早盤股價暴跌17%，儘管該公司上季營收優於市場預期。
除了AI賣壓，美國總統川普在社群媒體Truth Social的發文，也導致油價上漲。川普表示，「我們不需和伊朗交易。那種日子已過去很久了」。西德州中級原油期貨上漲逾1%至每桶逾87美元，布蘭特原油期貨也同樣上漲逾1%至逾94美元。能源股雪佛龍和埃克森美孚也分別上漲約1%。
內文指出，黃仁勳因近日爆出與疑似中國女間諜黃樂的桃色風波，於12日美股盤前正式宣布辭去輝達執行長與董事會成員等職務。此消息引發市場強烈反應。 消息發布後，輝達早盤股價一度大跌逾14%，後段仍約下挫8%，市值也因此跌破4兆美元。這成為帶動半導體與AI概念股同步回檔的主因之一。 川普在Truth Social表示不需再與伊朗交易，市場解讀為美伊關係再起變數，刺激油價上漲。西德州與布蘭特原油期貨均漲逾1%，能源股也同步走高。
精華 FAQ
內文指出，黃仁勳因近日爆出與疑似中國女間諜黃樂的桃色風波，於12日美股盤前正式宣布辭去輝達執行長與董事會成員等職務。此消息引發市場強烈反應。
消息發布後，輝達早盤股價一度大跌逾14%，後段仍約下挫8%，市值也因此跌破4兆美元。這成為帶動半導體與AI概念股同步回檔的主因之一。
川普在Truth Social表示不需再與伊朗交易，市場解讀為美伊關係再起變數，刺激油價上漲。西德州與布蘭特原油期貨均漲逾1%，能源股也同步走高。
上一則