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晶片股領漲 美股3大指數收高

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輝達（Nvidia）等晶片股走高，加上投資人重新調整對聯準會（Fed）下月利率政...
輝達（Nvidia）等晶片股走高，加上投資人重新調整對聯準會（Fed）下月利率政策的預期，美股11日上漲。路透

AI摘要

文章摘要整理：

受晶片股反彈與投資人調整Fed降息預期影響，美股三大指數11日收高，AI概念股與CoreWeave成為市場焦點。

輝達（Nvidia）等晶片股走高，加上投資人重新調整對聯準會（Fed）下月利率政策的預期，美股11日上漲。當天適逢退伍軍人節，美股照常交易，美債市場則休市一天。

道瓊工業指數上漲254.60點或0.49%，收52,486.49點；史坦普500指數上漲98.45點或1.31%，收7,619.38點；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲400.31點或1.6%，收25,466.19點，截至11日收盤，已正式收復大選後的跌幅。

隨著備受矚目的AI獨角獸Anthropic首次公開發行（IPO）日益逼近，AI概念股仍是市場焦點，尤其在期中選舉後，美國資料中心建設正面臨關鍵十字路口。

曾為AI交易寵兒的輝達，在執行長黃仁勳涉入爭議風波、股價連續兩天大跌後展開反彈。不過，輝達股價11月以來累計仍下跌約12%。

CoreWeave則受惠於AI算力需求強勁，公布優於預期的營收展望，激勵股價暴漲24%。

財報與經濟數據方面消息相對清淡。在先前消費者物價指數（CPI）數據高於預期後，交易員持續調整對高利率維持更長時間的押注。

油價回升、收復本周稍早部分跌幅。布蘭特原油每桶上漲1.4%，收在92.76美元。自今年初中東局勢推升油價大漲以來，布蘭特原油持續在每桶72至120美元區間波動，目前價位接近區間中段。

精華 FAQ

  • 主要因輝達等晶片股反彈，帶動科技股走強；同時市場重新調整對聯準會下月利率政策的預期，提升整體風險偏好，推動三大指數收高。

  • AI概念股仍是市場焦點，Anthropic IPO逼近使題材升溫；CoreWeave公布優於預期的營收展望後股價暴漲24%，顯示AI算力需求依舊強勁。

  • 輝達在先前下跌後出現反彈，但11月以來仍累計跌約12%；布蘭特原油則上漲1.4%至92.76美元，反映能源價格回升且仍處區間中段。

美股 那斯達克 史坦普500

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