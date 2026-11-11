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研調：Anthropic掛牌日散戶買超可能破SpaceX紀錄

中央社紐約11日綜合外電報導
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美國人工智慧（AI）開發商Anthropic。（路透）
美國人工智慧（AI）開發商Anthropic。（路透）

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Vanda Research預估，Anthropic首次公開募股首日散戶買超金額可達2億5000萬美元，可能超越SpaceX紀錄並刷新史上單日散戶買超高點。

金融市場研究公司Vanda Research預估，美國人工智慧（AI）開發商Anthropic首次公開募股（IPO）吸引的散戶買超金額可能超越SpaceX，名列史上單日散戶買超最高紀錄。

路透社報導，Vanda Research今天發布報告預估，Anthropic上市首日吸引的散戶買超將達約2億5000萬美元，是SpaceX（美國太空探索科技公司）IPO時散戶買超1億1800萬美元的2倍多。

Vanda Research的估算是參考史上股票上市首日散戶交易紀錄，以及Anthropic的IPO前永續期貨（pre-IPO perpetual future）在Hyperliquid平台的交易量。

IPO前永續期貨是無到期日的衍生性商品，供投資人對未上市公司的估值進行押注，出現在Hyperliquid、Coinbase這類交易平台。

Vanda Research全球總體經濟策略師巴特爾（Viraj Patel）在報告中說：「從IPO前永續期貨交易情況來看，Anthropic的IPO散戶參與規模可望創下紀錄。」

Vanda Research指出，自2024年以來，只有6檔股票單日散戶買超曾突破2億5000萬美元，Anthropic掛牌首日可能吸引同等規模的散戶買盤。

Anthropic的IPO目標估值1兆4000億美元，其股票預計本月19日開始在美國那斯達克市場交易。

精華 FAQ

  • 該機構估計，Anthropic上市首日吸引的散戶買超金額約為2億5000萬美元，規模相當可觀，並可能成為史上單日散戶買超的新紀錄。

  • 因為這個數字不僅約為SpaceX IPO時1億1800萬美元的2倍多，Vanda Research也指出，自2024年以來只有6檔股票曾達到相同級別。

  • 其估算主要參考史上股票上市首日的散戶交易紀錄，以及Anthropic IPO前永續期貨在Hyperliquid平台上的交易量，作為市場熱度指標。

SpaceX Anthropic

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